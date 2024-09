La connectivité basée sur les API est un moyen moderne d'intégrer des applications et des données par le biais d'API réutilisables. Elle remplace le style d'intégration point à point, trop complexe, pour permettre une architecture plus flexible, plus évolutive et plus agile.

App Connect vous aide à intensifier les initiatives d'intégration et à améliorer la productivité et l'agilité en utilisant un processus de création collaboratif entre les technologues d'entreprise, les spécialistes de l'intégration et les développeurs d'API.