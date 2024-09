Études de cas à l’honneur

DSI IBM L’équipe du DSI d’IBM a grandement stimulé sa productivité en implémentant la suite API Connect TINE TINE améliore la chaîne de valeur avec les produits de la plateforme IBM Cloud Pak® for Integration. Axis Bank Axis Bank a adopté IBM API Connect pour transformer ses services bancaires numériques afin d’améliorer l’expérience de ses clients

Reportages vidéo Étude de cas Federal Bank Un système bancaire basé sur les API conçu pour s’intégrer à d’autres organisations et écosystèmes. Voir l'étude de cas