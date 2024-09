Finologee propose à ses clients bancaires un éventail de plateformes et de composants pour la conformité réglementaire, le KYC et les paiements, qui comprennent, entre autres, une solution complète d’ouverture de compte bancaire en marque blanche et un système de gestion du cycle de vie et des fichiers KYC. Les outils peuvent être combinés et adaptés à tous les besoins de la clientèle. L’une des interfaces principales est un portail d’API hébergé, ce qui permet aux clients de créer les outils dans leurs workflows et configurations existants.

Les banques et les compagnies d’assurance intègrent les API et les outils de Finologee à leurs propres systèmes ou s’appuient sur Finologee pour fournir des interfaces en marque blanche (Web) basées sur les API. Les utilisateurs finaux se connectent ensuite aux sites Web des banques ou via les interfaces gérées par Finologee pour le compte de la banque afin de saisir des données, vérifier leurs documents d’identité, fournir les justificatifs d’origine des fonds et compléter leurs profils d’investisseur, dans le cas de la plateforme d’intégration numérique de Finologee.

La banque interagit généralement avec les systèmes Finologee via le portail API. Les notifications et données bancaires sont transférées à la banque ou à la compagnie d’assurance via l’API, ce qui facilite le traitement, l’intégration, la surveillance et l’affichage des données et informations pertinentes dans les systèmes et l’environnement de l’établissement. Par exemple, une banque peut savoir si un utilisateur est bloqué à une étape particulière et pendant combien de temps. En fonction de ce type de données, les clients de Finologee peuvent envoyer des rappels ou des alertes, comme rappeler à l’utilisateur final de fournir un document ou des informations spécifiques pour finaliser le processus.

Finologee aide également les banques dans leur processus de résolution, notamment le nettoyage et l’organisation de leurs bases de données clients. Ces outils déterminent si les documents des clients ont expiré ou si des données sont manquantes. Dans ce cas, une notification est envoyée au client, qui est alors invité à se connecter à un portail Web sécurisé pour mettre à jour les ensembles de données.

Finologee collecte les informations, et ses clients des secteurs bancaires et assurances peuvent soit récupérer les données via des API, soit les gérer à l’aide des interfaces Web de Finologee. Alors que les informations d’une banque sont souvent dispersées dans différents systèmes, Finologee fournit un emplacement central qui permet d’accéder à toutes ces informations, et assure l’interconnexion de cet emplacement central avec un ou plusieurs des systèmes de la banque pour synchroniser les données.

Tout cela a été possible grâce à la solution IBM API Connect, dont la plateforme permet de créer, d’exposer et de gérer des API. D’autres fournisseurs proposent ce type de produit, mais il s’agit généralement de systèmes à locataire unique, c’est-à-dire conçus pour être utilisés par un seul fournisseur d’API, une seule marque, un seul nom et un seul emplacement centralisé pour l’accès aux données.

Finologee souhaitait fournir sa solution en marque blanche pour chacun de ses clients bancaires, sans implémenter une instance spécifique de l’outil client par client. Il lui fallait une solution multilocataire, ce que proposait IBM API Connect.

Avec IBM API Connect, Finologee peut fournir à chaque banque son propre portail, marqué de son nom, de son logo et d’une charte graphique spécifique. Chaque banque dispose de sa propre URL pour fournir un accès à son portail et à ses API.

« C’est une solution plutôt complexe qui comporte de nombreux composants, mais nous avons bénéficié d’un excellent soutien de la part d’IBM », déclare Georges Berscheid. « Nous avons même découvert qu’IBM DataPower Gateway était inclus dans API Connect, ce que nous ignorions au moment de l’achat. »

IBM DataPower Gateway assure la sécurité de la solution IBM API Connect. Lors des appels d’API, le logiciel DataPower Gateway valide l’authenticité de l’utilisateur et les autorisations dont il dispose.

« Même après avoir opté pour IBM, nous avons découvert de nombreuses fonctionnalités dont nous ignorions l’existence et que nous sommes pratiquement sûrs de ne trouver nulle part ailleurs », commente Georges Berscheid.