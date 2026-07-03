Modernisation de Java avec IBM Bob

Les équipes Enterprise Java doivent procéder plus rapidement à une modernisation tout en maintenant la stabilité des systèmes complexes et interconnectés. Le pack IBM Bob Premium pour la modernisation de Java aide les équipes à coordonner les mises à jour de Java, la modernisation de l’interface utilisateur, la restructuration de la plateforme Liberty, l’analyse des dépendances, la validation et la résolution de la sécurité à travers de grands parcs Java.

Basé sur la plateforme de développement IA-first IBM Bob, le pack IBM Bob Premium pour Java guide les équipes, de l’évaluation des applications et la planification des changements jusqu’aux mises à jour de code, aux tests, à la documentation et à la gouvernance à travers les référentiels et les pipelines de livraison.