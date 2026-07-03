Modernisation de Java avec IBM Bob

Modernisez les applications Java avec des workflows gouvernés par l’IA

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Illustration isométrique de l’agent de codage IBM Bob

Modernisation guidée de Java

Les équipes Enterprise Java doivent procéder plus rapidement à une modernisation tout en maintenant la stabilité des systèmes complexes et interconnectés. Le pack IBM Bob Premium pour la modernisation de Java aide les équipes à coordonner les mises à jour de Java, la modernisation de l’interface utilisateur, la restructuration de la plateforme Liberty, l’analyse des dépendances, la validation et la résolution de la sécurité à travers de grands parcs Java. 

 Basé sur la plateforme de développement IA-first IBM Bob, le pack IBM Bob Premium pour Java guide les équipes, de l’évaluation des applications et la planification des changements jusqu’aux mises à jour de code, aux tests, à la documentation et à la gouvernance à travers les référentiels et les pipelines de livraison.

Une personne pointe du doigt un code sur deux écrans pendant qu’une autre personne regarde

Ce que vous pouvez faire

Capture d’écran de la mise à niveau de Java par IBM Bob

Migration des versions Java SE

Modernisez les versions Java sur votre parc d’applications, de Java 8 ou des versions antérieures jusqu’à Java 25, avec des workflows de mise à niveau guidés. Bob aide les équipes à analyser les dépendances, identifier les problèmes de compatibilité, coordonner les mises à jour de code et de configuration et valider les modifications dans divers environnements Java, notamment Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus, etc.

Modernisation de l’interface utilisateur

Transformez les cadres d’interface utilisateur Java traditionnels comme JSF et Struts en expériences modernes React, Angular ou Vue grâce à des workflows structurés, tout en préservant la logique métier et le comportement sur diverses architectures, notamment Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus et d’autres.

Capture d’écran du workflow de modernisation de Java dans IBM Bob
Capture d’écran de la restructuration de la plateforme Liberty avec IBM Bob

Migrer vers Liberty

Migrez vos anciennes applications Java d’entreprise de Java EE vers Jakarta EE sur Liberty, l’environnement d’exécution cloud natif moderne d’IBM. Bob s’appuie sur des workflows assistés par l’IA et des plans de migration automatisés déterministes fournis par la solution IBM Application Modernization Accelerator pour moderniser les configurations, valider les déploiements et réduire la complexité opérationnelle. 
 

Tests unitaires Java

Générez et mettez à jour les tests unitaires Java pour les classes modifiées dans le cadre d’un workflow de modernisation en boucle fermée. Bob aide les équipes à améliorer la couverture des tests, à exécuter des cycles conception-test-diagnostic-correction et à valider les modifications de manière itérative, pour une modernisation Java plus fiable, de meilleure qualité et avec un risque de régression réduit.

Capture d’écran des tests unitaires Java avec IBM Bob

Avantages

Mises à jour accélérées

Réduisez l’effort nécessaire pour mettre à jour les applications Java en combinant l’analyse de dépendances, les vérifications de compatibilité, les mises à jour de code et la validation dans un seul workflow guidé.
Réduisez le risque migratoire 

Appliquez les modifications par petites étapes vérifiables, avec des points de contrôle, des validations et des étapes de modernisation traçables qui contribuent à préserver la stabilité de l’environnement de production.
Préservez la logique métier 

Modernisez les cadres, les environnements d’exécution et les couches d’interface utilisateur tout en aidant les équipes à préserver le comportement de l’application et les règles métier critiques au sein d’environnements Java complexes.
Gérez chaque modification 

Intégrez les vérifications des CVE, la documentation, les sorties prêtes pour la production et les workflows d’approbation afin que la modernisation de Java reste auditable, sécurisée et prête pour la production. 

Achat

Pack IBM Bob Premium pour la modernisation de Java

Lancez-vous avec le pack IBM Bob Premium pour la modernisation de Java afin d’accélérer la modernisation grâce à des conseils, une automatisation et une gouvernance alimentés par l’IA, conçus pour la complexité des environnements Java.

  • Mettez facilement à jour votre version Java
  •  Obtenez une analyse contextuelle de l’architecture et des dépendances
  •  Détectez et corrigez automatiquement les problèmes courants liés à la migration
  • Disponible en tant que module complémentaire d’IBM Bob pour les configurations de base des forfaits individuels
20,00 USD
Forfait individuel, à partir du prix par utilisateur autorisé. Contactez le service commercial pour connaître la tarification d’entreprise*
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Le personnage d’IBM Bob devant un ordinateur
Plus de fonctionnalités premium
Illustration de la modernisation du mainframe
Pack IBM Bob Premium pour Z

Modernisez les applications mainframe complexes avec une expertise approfondie des plateformes, des workflows agentiques et une intelligence dédiée aux entreprises pour planifier, exécuter, valider et gouverner le développement tout au long du SDLC.

 Accélérez la modernisation du mainframe
Illustration du pack IBM Bob Premium pour IBM i
Offre Bob Premium pour IBM i

Modernisez vos applications IBM i avec confiance grâce à une expertise approfondie de la plateforme, un contexte spécifique à IBM i, des outils de modernisation et une intelligence adaptée à l’entreprise, conçus pour les workflows RPG, COBOL, CL, SQL, DDS et QSYS.

 Moderniser les applications IBM i

Ressources

Accélérez la modernisation de Java
Apprenez-en plus sur les fonctionnalités et les capacités du pack IBM Bob Premium pour Java, conçu pour accélérer le développement d’applications Java.
Le nouveau rythme de la modernisation
Découvrez comment Blue Pearl s’est appuyé sur IBM Bob pour accélérer les livraisons d’environ 90 %, en achevant une modernisation en 3 jours environ, contre plus de 30 jours pour les développeurs.
Réduire de 70 % le temps de migration vers Java 21+
Découvrez comment IBM Bob et IBM JSphere Suite pour Java travaillent ensemble afin d’évaluer, planifier et exécuter la modernisation directement dans le workflow des développeurs.
Application Modernization Accelerator
Découvrez, évaluez, visualisez et planifiez la modernisation de votre application d’entreprise à l’échelle et avec confiance.
Étapes suivantes

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