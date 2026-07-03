Modernisation de Java avec IBM Bob

Modernisez les applications Java avec des workflows gouvernés par l’IA
Les équipes Enterprise Java doivent procéder plus rapidement à une modernisation tout en maintenant la stabilité des systèmes complexes et interconnectés. Le pack IBM Bob Premium pour la modernisation de Java aide les équipes à coordonner les mises à jour de Java, la modernisation de l’interface utilisateur, la restructuration de la plateforme Liberty, l’analyse des dépendances, la validation et la résolution de la sécurité à travers de grands parcs Java.
Basé sur la plateforme de développement IA-first IBM Bob, le pack IBM Bob Premium pour Java guide les équipes, de l’évaluation des applications et la planification des changements jusqu’aux mises à jour de code, aux tests, à la documentation et à la gouvernance à travers les référentiels et les pipelines de livraison.
Migration des versions Java SE
Modernisez les versions Java sur votre parc d’applications, de Java 8 ou des versions antérieures jusqu’à Java 25, avec des workflows de mise à niveau guidés. Bob aide les équipes à analyser les dépendances, identifier les problèmes de compatibilité, coordonner les mises à jour de code et de configuration et valider les modifications dans divers environnements Java, notamment Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus, etc.
Modernisation de l’interface utilisateur
Transformez les cadres d’interface utilisateur Java traditionnels comme JSF et Struts en expériences modernes React, Angular ou Vue grâce à des workflows structurés, tout en préservant la logique métier et le comportement sur diverses architectures, notamment Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus et d’autres.
Migrer vers Liberty
Migrez vos anciennes applications Java d’entreprise de Java EE vers Jakarta EE sur Liberty, l’environnement d’exécution cloud natif moderne d’IBM. Bob s’appuie sur des workflows assistés par l’IA et des plans de migration automatisés déterministes fournis par la solution IBM Application Modernization Accelerator pour moderniser les configurations, valider les déploiements et réduire la complexité opérationnelle.
Tests unitaires Java
Générez et mettez à jour les tests unitaires Java pour les classes modifiées dans le cadre d’un workflow de modernisation en boucle fermée. Bob aide les équipes à améliorer la couverture des tests, à exécuter des cycles conception-test-diagnostic-correction et à valider les modifications de manière itérative, pour une modernisation Java plus fiable, de meilleure qualité et avec un risque de régression réduit.
Réduisez l’effort nécessaire pour mettre à jour les applications Java en combinant l’analyse de dépendances, les vérifications de compatibilité, les mises à jour de code et la validation dans un seul workflow guidé.
Appliquez les modifications par petites étapes vérifiables, avec des points de contrôle, des validations et des étapes de modernisation traçables qui contribuent à préserver la stabilité de l’environnement de production.
Modernisez les cadres, les environnements d’exécution et les couches d’interface utilisateur tout en aidant les équipes à préserver le comportement de l’application et les règles métier critiques au sein d’environnements Java complexes.
Intégrez les vérifications des CVE, la documentation, les sorties prêtes pour la production et les workflows d’approbation afin que la modernisation de Java reste auditable, sécurisée et prête pour la production.
Pack IBM Bob Premium pour la modernisation de Java
Lancez-vous avec le pack IBM Bob Premium pour la modernisation de Java afin d’accélérer la modernisation grâce à des conseils, une automatisation et une gouvernance alimentés par l’IA, conçus pour la complexité des environnements Java.
Modernisez les applications mainframe complexes avec une expertise approfondie des plateformes, des workflows agentiques et une intelligence dédiée aux entreprises pour planifier, exécuter, valider et gouverner le développement tout au long du SDLC.
Modernisez vos applications IBM i avec confiance grâce à une expertise approfondie de la plateforme, un contexte spécifique à IBM i, des outils de modernisation et une intelligence adaptée à l’entreprise, conçus pour les workflows RPG, COBOL, CL, SQL, DDS et QSYS.