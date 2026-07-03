Modernisation d’IBM i avec IBM Bob

Modernisez les systèmes qui font fonctionner votre entreprise aujourd’hui et construisez l’avenir sur IBM i
Les entreprises sont soumises à une forte pression pour moderniser plus rapidement, intégrer plus efficacement les développeurs et réduire la dette technique, tout en continuant à assurer la prise en charge des systèmes IBM i critiques. Les connaissances essentielles sont souvent non documentées, les compétences RPG de haut niveau se font rares et chaque modification apportée aux applications peut engendrer des risques pour la continuité des activités.
Le pack Premium IBM Bob pour IBM i aide les équipes à relever ces défis en ajoutant à IBM Bob une expertise, un contexte, des outils et des connaissances spécifiques à IBM i pour les langages RPG, CL, SQL, DDS, QSYS et les workflows de modernisation. Conçu pour prendre en charge les environnements IBM i existants, ce pack aide les équipes à comprendre les systèmes, à documenter la logique métier, à améliorer la productivité, à valider les modifications et à moderniser avec plus d’assurance.
Connexion native à IBM i
Activez la connectivité native directe IBM i via une connexion shell sécurisée, lorsque disponible, afin que Bob puisse interagir en toute sécurité avec les environnements IBM i et effectuer des actions natives telles que lire et écrire du code, compiler des programmes, exécuter SQL et appuyer des workflows orientés test.
Compétences pré-conçues et workflows agentiques
Utilisez des compétences pré-conçues pour optimiser les sorties de Bob pour des cas d’utilisation clés tels que l’explication, la documentation, la restructuration, le code, la transformation et les tests et tirez parti des workflows IBM i pour appuyer la transition du RPG Fixed Form à Free From, la transition du RPG RPH II/III au RPG ILE, la transition d’une infrastructure monolithique vers une infrastructure modulaire, la modernisation SQL intégrée et la conversion DDS vers DDL.
Mode de base de données IBM i
Équipez Bob de connaissances spécifiques à IBM i pour aider les équipes de développement à analyser, optimiser et résoudre les requêtes dans les environnements SQL et DDS hérités.
Extrayez des explications, des diagrammes et de la documentation à partir d’applications RPG et IBM i de longue date, afin que les connaissances critiques ne restent pas bloquées dans le code ou ne dépendent pas d’un nombre restreint d’experts chevronnés.
Utilisez des workflows de modernisation IBM i sûrs et reproductibles, dotés d’étapes d’approbation humaine, de points de contrôle de validation et d’auditabilité pour aider les équipes à améliorer les systèmes sans perturber les opérations auxquelles ils font déjà confiance.
Aidez les développeurs, les équipes DevOps, les architectes et les directeurs techniques à accélérer les tâches d’analyse, de codage, de test, de documentation et de modernisation sur le SDLC IBM i, tout en réduisant les tâches manuelles et les modifications.
Tirez parti de la connexion native à IBM i pour lire, écrire, tester et compiler sur votre plateforme IBM i, le tout depuis Bob, afin d’éviter les changements de contexte.
Des compétences pré-conçues et workflows agentiques pour améliorer la qualité des sorties
Pack IBM Bob Premium pour IBM i
Lancez-vous avec le pack IBM Bob Premium pour IBM i afin d’accélérer la modernisation grâce à des conseils, une automatisation et une gouvernance alimentés par l’IA, conçus pour la complexité des bases de code IBM i.
Modernisez et gérez vos applications Java rapidement et en toute confiance grâce à une compréhension approfondie des référentiels, à des workflows structurés, à une gouvernance d’entreprise et à des fonctionnalités spécifiques à Java.
Modernisez les applications mainframe complexes avec une expertise approfondie des plateformes, des workflows agentiques et une intelligence dédiée aux entreprises pour planifier, exécuter, valider et gouverner le développement tout au long du SDLC.