Modernisation d’IBM i avec IBM Bob

Modernisez les systèmes qui font fonctionner votre entreprise aujourd’hui et construisez l’avenir sur IBM i

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Illustration isométrique de l’agent de codage IBM Bob

Pack Premium pour IBM i

Les entreprises sont soumises à une forte pression pour moderniser plus rapidement, intégrer plus efficacement les développeurs et réduire la dette technique, tout en continuant à assurer la prise en charge des systèmes IBM i critiques. Les connaissances essentielles sont souvent non documentées, les compétences RPG de haut niveau se font rares et chaque modification apportée aux applications peut engendrer des risques pour la continuité des activités.

 Le pack Premium IBM Bob pour IBM i aide les équipes à relever ces défis en ajoutant à IBM Bob une expertise, un contexte, des outils et des connaissances spécifiques à IBM i pour les langages RPG, CL, SQL, DDS, QSYS et les workflows de modernisation. Conçu pour prendre en charge les environnements IBM i existants, ce pack aide les équipes à comprendre les systèmes, à documenter la logique métier, à améliorer la productivité, à valider les modifications et à moderniser avec plus d’assurance.

Trois personnes travaillant sur des bureaux avec des ordinateurs portables et des moniteurs affichant du code

Ce que vous pouvez faire

Capture d’écran IBM Bob de la connexion IBM i

 Connexion native à IBM i

Activez la connectivité native directe IBM i via une connexion shell sécurisée, lorsque disponible, afin que Bob puisse interagir en toute sécurité avec les environnements IBM i et effectuer des actions natives telles que lire et écrire du code, compiler des programmes, exécuter SQL et appuyer des workflows orientés test.

Compétences pré-conçues et workflows agentiques

Utilisez des compétences pré-conçues pour optimiser les sorties de Bob pour des cas d’utilisation clés tels que l’explication, la documentation, la restructuration, le code, la transformation et les tests et tirez parti des workflows IBM i pour appuyer la transition du RPG Fixed Form à Free From, la transition du RPG RPH II/III au RPG ILE, la transition d’une infrastructure monolithique vers une infrastructure modulaire, la modernisation SQL intégrée et la conversion DDS vers DDL.

Capture d’écran IBM Bob de la fenêtre de code
Capture d’écran du mode base de données d’IBM Bob

 Mode de base de données IBM i

Équipez Bob de connaissances spécifiques à IBM i pour aider les équipes de développement à analyser, optimiser et résoudre les requêtes dans les environnements SQL et DDS hérités. 

Avantages
Transformez une expertise cloisonnée en des connaissances institutionnelles

Extrayez des explications, des diagrammes et de la documentation à partir d’applications RPG et IBM i de longue date, afin que les connaissances critiques ne restent pas bloquées dans le code ou ne dépendent pas d’un nombre restreint d’experts chevronnés.
 Modernisez plus rapidement et en toute confiance

Utilisez des workflows de modernisation IBM i sûrs et reproductibles, dotés d’étapes d’approbation humaine, de points de contrôle de validation et d’auditabilité pour aider les équipes à améliorer les systèmes sans perturber les opérations auxquelles ils font déjà confiance.
Aidez les nouveaux développeurs à devenir productifs dès le premier jour 

Aidez les développeurs, les équipes DevOps, les architectes et les directeurs techniques à accélérer les tâches d’analyse, de codage, de test, de documentation et de modernisation sur le SDLC IBM i, tout en réduisant les tâches manuelles et les modifications. 
Unifiez le workflow développeur

Tirez parti de la connexion native à IBM i pour lire, écrire, tester et compiler sur votre plateforme IBM i, le tout depuis Bob, afin d’éviter les changements de contexte.
Optimisez les résultats pour de véritables tâches de développement sur IBM i

Des compétences pré-conçues et workflows agentiques pour améliorer la qualité des sorties

Achat

Pack IBM Bob Premium pour IBM i

Lancez-vous avec le pack IBM Bob Premium pour IBM i afin d’accélérer la modernisation grâce à des conseils, une automatisation et une gouvernance alimentés par l’IA, conçus pour la complexité des bases de code IBM i. 

  •  Connectez-vous au serveur IBM i pour lire, écrire, tester et compiler du code
  •  Documentez, restructurez, générez du code et écrivez des tests unitaires grâce aux compétences
  •  Menez à bien des projets de modernisation complexes grâce à des workflows agentiques guidés
  • Disponible en tant que module complémentaire d’IBM Bob pour les configurations de base des forfaits individuels
40,00 USD
Forfait individuel, à partir du prix par utilisateur autorisé. Contactez le service commercial pour connaître la tarification d’entreprise*
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Illustration du personnage IBM Bob devant un ordinateur
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Illustration de la modernisation des applications Java
Pack IBM Bob Premium pour Java

 Modernisez et gérez vos applications Java rapidement et en toute confiance grâce à une compréhension approfondie des référentiels, à des workflows structurés, à une gouvernance d’entreprise et à des fonctionnalités spécifiques à Java.

 En savoir plus sur la modernisation de Java
Illustration de la modernisation du mainframe
Pack IBM Bob Premium pour Z

Modernisez les applications mainframe complexes avec une expertise approfondie des plateformes, des workflows agentiques et une intelligence dédiée aux entreprises pour planifier, exécuter, valider et gouverner le développement tout au long du SDLC.

 Accélérez la modernisation du mainframe

Ressources

Moderniser les applications IBM i
Apprenez-en plus sur les fonctionnalités et les capacités du pack IBM Bob Premium pour IBM i, conçu pour accélérer le développement IBM i.
Découvrez comment Jack Henry utilise IBM Bob avec IBM i
Découvrez comment Jack Henry a utilisé le pack IBM Bob Premium pour i pour comprendre plus rapidement des programmes RPG complexes, générer automatiquement de la documentation technique et identifier avec une plus grande précision les différences entre les versions des programmes.
Moderniser IBM i en toute confiance
Découvrez comment MEDHOST utilise IBM Bob pour accélérer le développement d’applications.
Site IBM Bob pour les développeurs
Consultez le site IBM Bob pour les développeurs pour accéder à la documentation produit, aux tutoriels et aux démos approfondies de Bob en action.
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