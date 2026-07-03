Modernisation d’IBM i avec IBM Bob

Les entreprises sont soumises à une forte pression pour moderniser plus rapidement, intégrer plus efficacement les développeurs et réduire la dette technique, tout en continuant à assurer la prise en charge des systèmes IBM i critiques. Les connaissances essentielles sont souvent non documentées, les compétences RPG de haut niveau se font rares et chaque modification apportée aux applications peut engendrer des risques pour la continuité des activités.

Le pack Premium IBM Bob pour IBM i aide les équipes à relever ces défis en ajoutant à IBM Bob une expertise, un contexte, des outils et des connaissances spécifiques à IBM i pour les langages RPG, CL, SQL, DDS, QSYS et les workflows de modernisation. Conçu pour prendre en charge les environnements IBM i existants, ce pack aide les équipes à comprendre les systèmes, à documenter la logique métier, à améliorer la productivité, à valider les modifications et à moderniser avec plus d’assurance.