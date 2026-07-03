Modernisation du mainframe avec IBM Bob

Le mainframe reste au cœur de l’activité, traitant des milliards de transactions avec une fiabilité éprouvée depuis des décennies. Cependant, les architectures hybrides, le départ à la retraite des experts, la rareté des compétences z/OS et la complexité des dépendances applicatives rendent la modernisation urgente et risquée. Le défi n’est pas de savoir s’il faut moderniser, mais comment le faire sans perturber l’existant.

Le pack IBM Bob Premium pour Z apporte à IBM Bob une expertise approfondie des mainframes et des workflows d’IA agentique pour IBM Z. Il aide les équipes à planifier, exécuter, valider et gérer des workflows de modernisation en plusieurs étapes tout au long du cycle de développement logiciel (SDLC), en apportant plus de contexte, d’automatisation et d’intelligence directement dans l’expérience de développement.