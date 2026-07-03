Modernisation du mainframe avec IBM Bob

Comprendre, transformer et gouverner la modernisation des applications mainframe en minimisant les risques

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Illustration isométrique de l’agent de codage IBM Bob

Modernisez IBM Z avec contrôle

Le mainframe reste au cœur de l’activité, traitant des milliards de transactions avec une fiabilité éprouvée depuis des décennies. Cependant, les architectures hybrides, le départ à la retraite des experts, la rareté des compétences z/OS et la complexité des dépendances applicatives rendent la modernisation urgente et risquée. Le défi n’est pas de savoir s’il faut moderniser, mais comment le faire sans perturber l’existant.

Le pack IBM Bob Premium pour Z apporte à IBM Bob une expertise approfondie des mainframes et des workflows d’IA agentique pour IBM Z. Il aide les équipes à planifier, exécuter, valider et gérer des workflows de modernisation en plusieurs étapes tout au long du cycle de développement logiciel (SDLC), en apportant plus de contexte, d’automatisation et d’intelligence directement dans l’expérience de développement.

 

Ce que vous pouvez faire

Capture d’écran du workflow du dictionnaire Z avec le pack IBM Bob Premium

Comprenez les applications à l’échelle de l’entreprise 

Bénéficiez d’une visibilité sur les applications à l’échelle de l’entreprise grâce à des métadonnées enrichies sur des centaines de programmes, offrant aux équipes les informations architecturales nécessaires pour comprendre les parcs d’applications complexes, découvrir les dépendances cachées, réduire les angles morts, améliorer la précision de la modernisation et prendre des décisions plus sûres et adaptées à l’entreprise. 
 

Accélérez les workflows de modernisation du code

Accélérez les workflows de modernisation du code grâce à des conseils spécifiques à Z, des informations sélectionnées par IBM, des outils de discussion et un contexte d’application approfondi qui aident les équipes à passer plus rapidement de l’analyse à l’action, tout en préservant la connaissance architecturale, la préparation à la gouvernance et la confiance à l’échelle de l’entreprise.

Capture d’écran de l’analyse d’impact avec le pack IBM Bob Premium pour Z
Capture d’écran du plan de mise en œuvre avec le pack IBM Bob Premium pour Z

Visualisez la structure et les dépendances des applications

Découvrez comment les applications, les programmes et les dépendances se connectent dans des environnements complexes grâce à une analyse approfondie qui aide les équipes à comprendre la structure du système, à découvrir des relations cachées, à naviguer dans de grandes bases de code, à évaluer l’impact du changement et à moderniser avec plus d’assurance.

Expliquez et documentez le code

Accélérez la compréhension du code grâce à des explications à la demande et à une documentation automatisée de la logique technique et des règles métier, centralisées dans un référentiel de l’application afin d’améliorer la visibilité, faciliter la conformité, préserver les connaissances institutionnelles et simplifier la maintenance et la modernisation des applications complexes. 

 
Capture d’écran du résultat du code avec diagramme pour le pack IBM Bob Premium pour Z

Avantages

Visibilité des applications de bout en bout

Visualisez l’ensemble du parc d’applications pour identifier les angles morts, améliorer la précision de la planification et générer des informations utiles à l’entreprise. 
 
Accélérez la modernisation de Z

Faites évoluer les tâches de modernisation grâce à des conseils alignés sur des pratiques éprouvées tout au long du cycle de vie de l’application.
Renforcez la modernisation en conformité avec les plateformes

Mettez en œuvre des recommandations adaptées aux exigences de gouvernance, fondées sur une connaissance approfondie des applications et de l’architecture Z.
Améliorez le raisonnement et la documentation spécifiques à l’entreprise

Utilisez un contexte précis pour produire des informations, une documentation et des explications plus exactes, tout en réduisant les lacunes de raisonnement et les hallucinations. 
 

Achat

Pack IBM Bob Premium pour Z

Lancez-vous avec le pack IBM Bob Premium pour IBM Z afin d’accélérer la modernisation grâce à des conseils, une automatisation et une gouvernance alimentés par l’IA, conçus pour la complexité des environnements IBM Z.

  • Accélérez les workflows de modernisation du code
  • Comprenez les applications à l’échelle de l’entreprise
  • Générez des sorties adaptées à l’entreprise
  • Exécutez des tâches de codage complexes
  • Disponible en tant que module complémentaire d’IBM Bob pour les configurations de base des forfaits individuels
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Illustration de la modernisation des applications Java
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 Modernisez et gérez vos applications Java rapidement et en toute confiance grâce à une compréhension approfondie des référentiels, à des workflows structurés, à une gouvernance d’entreprise et à des fonctionnalités spécifiques à Java.

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Modernisez vos applications IBM i avec confiance grâce à une expertise approfondie de la plateforme, un contexte spécifique à IBM i, des outils de modernisation et une intelligence adaptée à l’entreprise, conçus pour les workflows RPG, COBOL, CL, SQL, DDS et QSYS.

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Ressources

Moderniser les applications mainframe
Apprenez-en plus sur les fonctionnalités et les capacités de la modernisation avec le pack IBM Bob Premium pour IBM Z, conçu pour accélérer le développement des mainframes.
Développement d’application IBM pour le portefeuille Z
Parcourez les autres produits du portefeuille de développement d’applications IBM Z conçus pour accélérer la modernisation du mainframe avec l’IA générative et l’automatisation DevOps.
Site IBM Bob pour les développeurs
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