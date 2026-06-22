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Votre équipe est encore freinée par le code hérité, les tâches manuelles et la prolifération des outils ? IBM Bob est le coéquipier IA qui manque à vos développeurs.

Découvrez comment IBM Bob peut automatiser les tâches répétitives, orchestrer les workflows et accélérer la modernisation du code en parallèle des nouveaux développements, pour aider votre équipe à moderniser les systèmes hérités et à adopter plus rapidement des architectures modernes.

Ce que vous découvrirez :

Comment IBM Bob modernise le code hérité dans des workflows réels, en aidant à refactoriser, mettre à jour et accélérer le développement sans ralentir votre équipe

Comment les agents IA prennent en charge les tâches de développement répétitives, comme les tickets, la documentation et les transferts, pour permettre aux développeurs de rester concentrés sur la création

Comment IBM Bob se connecte à vos outils existants, notamment Jira, Git, Slack et bien d’autres, afin de limiter les frictions et de fluidifier les workflows

Comment votre équipe peut livrer plus vite à grande échelle, en réduisant les goulots d’étranglement, en limitant les changements de contexte et en augmentant la vélocité globale

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