Vos collègues et vos concurrents savent que concrétiser les mesures ESG est bon pour les affaires. Des tonnes de données et de recherches le prouvent. Pour le rapport 2023 de l’IBM Institute for Business Value, intitulé « The ESG data conundrum », 2 500 cadres de 22 secteurs d’activité ont été sondés. Selon ce rapport, les leaders en matière de données et de capacités ESG sont 43 % plus susceptibles de dépasser les autres du point de vue de la rentabilité et 52 % sont plus susceptibles de dire que les efforts ESG ont un impact considérable sur la rentabilité.­­1



Lorsque les données ESG sont considérées comme un moyen d’accroître la valeur métier, elles génèrent des informations qui créent des opportunités et stimulent les performances. Cependant, seules quelques entreprises ont atteint ce niveau. Au lieu d’exploiter stratégiquement les données ESG et de les utiliser pour identifier les opportunités d’innovation et de rationalisation, de nombreuses organisations se concentrent uniquement sur la satisfaction des exigences immédiates en matière de conformité. Les dirigeants d’entreprise doivent voir la trans­parence ESG sous un nouvel angle pour obtenir de meilleurs résultats.