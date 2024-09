Savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre infrastructure actuelle, à la fois en interne et en externe, vous aidera à optimiser vos opérations et vos actifs. L'utilisation de technologies et de logiciels intelligents pour surveiller et enregistrer les données opérationnelles des actifs physiques de votre organisation peut vous permettre de mieux vous préparer à prévoir les perturbations futures et à mettre en place des opérations plus durables.



Construire des installations et des actifs intelligents qui intègrent l’IA présente un double avantage. Tout d’abord, vos actifs deviennent plus efficaces, connectés, prédictifs et résilients. Deuxièmement, votre infrastructure physique devient une autre source de données qui vous permettra d’acquérir des connaissances opérationnelles afin de prendre davantage de mesures pour atteindre vos objectifs. Cette démarche peut vous permettre, par exemple, d’opérer une transition vers une énergie propre, de gérer efficacement les déchets et de procéder à une décarbonation.Il en résultera également une augmentation de la productivité et une réduction des coûts.