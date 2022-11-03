Balises
Développement durable Fabrication

Qu’est-ce que la durabilité de la chaîne d’approvisionnement ?

Vue aérienne de centrales solaires

Auteur

Magda Ramos

Program Director, Product Marketing

IBM AI Applications

Lorsque votre équipe de sourcing choisit quoi acheter et à qui s’adresser, sélectionne-t-elle des fournisseurs qui partagent les mêmes valeurs sociales que votre marque ?

Lorsque vos usines de fabrication produisent des biens, réduisez-vous les déchets et utilisez-vous efficacement des ressources limitées ?

Lorsque vous traitez des commandes pour des clients, savez-vous comment vos décisions en matière d’emballage et d’expédition influent sur l’environnement ?

Si vous n’avez pas encore réfléchi à ces questions, c’est le moment. Vos clients, vos employés et vos actionnaires veulent savoir que vous avez un plan pour traiter la question de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement.

La durabilité de la chaîne d’approvisionnement est définie comme l’intégration de considérations environnementales, sociales ou de gouvernance d’entreprise lors de l’approvisionnement en matières premières, de leur transformation en produits et de leur mise sur le marché. Mais la chaîne d’approvisionnement ne s’arrête pas lorsque le produit arrive sur le marché, et sa durabilité non plus. Nous devons planifier et exécuter des stratégies de réutilisation/recyclage/retrait. Un aspect important de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement est qu’elle soutient une économie circulaire.

Dans cet article de blog, découvrons les bonnes pratiques qui favorisent des chaînes d’approvisionnement durables. Il s’agit notamment de réduire les déchets et de créer des gains d’efficacité qui diminuent la consommation de ressources et peuvent également réduire les coûts, l’objectif ultime étant de préserver les conditions de vie des générations futures.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’expert

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Pourquoi la durabilité de la chaîne d’approvisionnement est-elle importante ?

Une planification qui tient compte de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement permet d’atteindre un triple résultat, au niveau des personnes, des bénéfices et de la planète :

Personnes

 

Les principales parties prenantes s’attendent de plus en plus à ce que les marques qu’elles achètent et soutiennent abordent les questions de durabilité.

  • Enquête auprès des consommateurs : selon une étude récente menée par IBM, près de 80 % des consommateurs indiquent que le développement durable est important pour eux, et 60 % sont prêts à changer leurs habitudes d’achat pour réduire l’impact environnemental. En outre, 93 % des consommateurs dans le monde affirment que la COVID-19 a changé leur point de vue sur la durabilité.
  • Recrutement et fidélisation des employés : dans une récente étude de l’Institute for Business Value, 69 % des personnes interrogées se disent plus susceptibles d’accepter un emploi dans une entreprise qu’ils considèrent comme respectueuse de l’environnement. Pourtant, seuls 20 % des PDG affirment que leurs efforts en matière de développement durable les aident à recruter des talents.
  • Investisseurs : en 2022, la valeur de l’investissement durable sur les principaux marchés financiers a augmenté de 1  % au cours des deux dernières années. Alors que l’adoption de l’investissement durable augmente de façon exponentielle, il est nécessaire de définir un langage commun pour identifier les opportunités d’investissement vert. En plus d’un langage commun, les données et les solutions sont essentielles pour un avenir à zéro émission nette.

Profits

Sans surprise, 57 % des PDG considèrent le manque de clarté au niveau du ROI et des avantages économiques comme un défi majeur. Lors d’une récente entrevue avec IBM, Guy Cormier, PDG du Groupe Desjardins, a déclaré : «Tout commence par le PDG. Je suis totalement convaincu que cela commence par le changement climatique et les ESG. Vous ne pouvez pas faire semblant, surtout avec vos jeunes employés. » Voici pourquoi la durabilité est un facteur de différenciation qui peut augmenter les revenus et les bénéfices :

  • Différenciez votre marque : au cours des 12 derniers mois, certaines valeurs de la marque sont devenues plus importantes lorsqu’il s’agit de décider de faire des achats durables ou éthiques dans certaines catégories. L’emballage durable obtient de très bons résultats lors des achats alimentaires, tandis que les consommateurs apprécient la réduction des déchets et l’empreinte carbone d’un produit lorsqu’ils achètent de gros appareils électroménagers.
  • Alignez votre direction sur les objectifs ESG pour réduire les déchets et adopter des principes d’allègement qui réduisent les coûts : dans une étude de 2022, le Forum économique mondial a constaté que les entreprises fixent des objectifs plus agressifs qu’auparavant en matière de durabilité des chaînes d’approvisionnement, en reconnaissant des effets sur la compétitivité et en reliant les objectifs de durabilité aux performances de rémunération des cadres supérieurs. Nombre d’entre elles travaillent avec leurs fournisseurs de manière stratégique, notamment sur des questions telles que la réduction des émissions et l’inclusion socio-économique. Les alliances des secteurs ont longtemps été importantes. Certaines entreprises cherchent désormais à instaurer l’esprit d’entreprise par le biais de programmes d’incubateur qui offrent des solutions de durabilité de la chaîne d’approvisionnement spécifiques au lieu.

Planète

Compte tenu des ressources environnementales limitées du monde, la « circularité » est étroitement associée à la durabilité. Le rapport Sustainable Trade In Ressources du Programme des Nations unies pour l’environnement traite de l’économie circulaire : « Le concept est fondé sur la caractérisation du monde comme un ensemble de réseaux fondamentalement interconnectés et interdépendants, où une plus grande efficacité est obtenue en fermant, en étendant et en rétrécissant les boucles de matériaux. Ce qui n’est pas le cas du modèle linéaire produire-consommer-jeter. Dans un modèle circulaire, les ressources sont conservées à leur valeur la plus élevée possible. » Une chaîne d’approvisionnement durable soutient une économie circulaire lorsqu’elle s’aligne sur ces valeurs :

  • Réduire dès la conception : la réduction de la quantité de matériaux utilisés (en particulier les matières premières) doit être un principe directeur global dès les premières étapes de la conception des produits et services.
  • Réparer, réhabiliter et reconditionner vos produits du point de vue intermédiaire entre l’utilisateur et l’entreprise.
  • Réutiliser et recycler vos produits dans une perspective d’entreprise à entreprise.
Mixture of Experts | 28 août, épisode 70

Décryptage de l’IA : Tour d’horizon hebdomadaire

Rejoignez notre panel d’ingénieurs, de chercheurs, de chefs de produits et autres spécialistes de premier plan pour connaître l’essentiel de l’actualité et des dernières tendances dans le domaine de l’IA.
Écouter les derniers épisodes de podcast

Comment adopter les principes de durabilité de la chaîne d’approvisionnement ?

Les responsables de la chaîne d’approvisionnement peuvent obtenir des résultats à court terme en réduisant la portée des efforts de durabilité de la chaîne d’approvisionnement aux questions environnementales. Voici quatre domaines à explorer pour une chaîne d’approvisionnement plus verte :

  • Expédition : sachant que les consommateurs apprécient les marques qui privilégient la durabilité, il est important de leur permettre de prendre des décisions respectueuses de l’environnement. Ont-ils vraiment besoin de cette commande le lendemain ou trois à cinq jours suffisent-ils ? Peuvent-ils attendre que tous les articles d’une commande soient disponibles pour tout recevoir en un seul envoi, ou ont-ils besoin de chaque article dès que possible ? Montrez-leur les compromis grâce à une option d’expédition « écologique » au moment du paiement. Les prestataires de transport et de logistique tiers peuvent également proposer des analyses et des options similaires à leurs clients B2B.
  • Positionnement des stocks : la visibilité sur l’ensemble de votre réseau vous permet d’optimiser le traitement de chaque commande. En outre, vous pouvez volontairement rapprocher les stocks physiques des consommateurs afin de leur offrir le meilleur des deux mondes : une disponibilité plus rapide et une réduction des émissions.
  • Conditionnement : adaptez vos emballages de produits pour refléter l’évolution des habitudes d’achat. Moins de fréquentation dans les magasins signifie moins d’emballages coûteux. Vous aurez peut-être l’occasion de réduire les présentoirs élaborés et les mesures de sécurité en magasin contre les manipulations frauduleuses. Alors que les commandes en ligne et le retrait en magasin ou l’expédition depuis le magasin se généralisent, incluez plusieurs articles dans un même emballage afin de réduire les déchets et les coûts.
  • Retours : réduisez les déchets et protégez les résultats en commercialisant rapidement les produits retournés. Cela permet de réduire la quantité importante de marchandises retournées qui se retrouvent dans les décharges chaque année rien qu’aux États-Unis et représentent une perte de 309 milliards de dollars pour les détaillants.

Des opportunités à long terme pour la durabilité de la chaîne d’approvisionnement

Dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement, nous parlons du concept « planifier, fabriquer et livrer ». Alors que les responsables de la chaîne d’approvisionnement fixent des objectifs à long terme, il est essentiel de se concentrer sur la planification des produits et les éléments que vous pouvez changer au fil du temps pour une chaîne d’approvisionnement plus durable.

  • Matériaux : recherchez les opportunités d’utiliser des matériaux recyclés dans la fabrication de produits, comme le fait Patagonia, ou suivez les instructions de Parker Hannifin et évitez d’utiliser des matériaux nocifs pour l’environnement. Des innovations telles que le plastique biodégradable de Newlight Technologies ouvrent la voie à de nouvelles options durables.
  • Fournisseurs : créez votre propre écosystème de partenaires viable et durable. Concevez des modèles de gestion et de gouvernance qui reflètent des valeurs partagées, comme The North Face avec son matériau Futurelight.
  • Packaging : repensez l’emballage en mettant l’accent sur la réduction de la quantité et du type de déchets ainsi que sur leur capacité de recyclage. Nespresso en est un excellent exemple, avec notamment un sac de recyclage contenant des capsules de café.
  • Modèles circulaires : minimisez l’impact environnemental des produits et maximisez la recirculation des matériaux réutilisés en revendant les retours, comme le programme de reprise Eileen Fisher Renew. Vous pouvez également réutiliser les composants et recycler l’ensemble du produit ou certains éléments comme le fait Plastic Bank, et réparer ou entretenir les produits dans le cadre d’une garantie à vie comme Coach.
  • Nouveaux modèles de revenus : recherchez les modèles de location ou de « produit en tant que service » pour tout l’équipement de loisirs proposé par REI, mais aussi le mobilier de bureau, l’éclairage et la mode pour des occasions spéciales.

Bonnes pratiques en matière de durabilité de la chaîne d’approvisionnement

Les entreprises sont confrontées à la pression pour accroître la durabilité de la chaîne d’approvisionnement, et les avantages sont réels. En suivant les bonnes pratiques, vous pourrez élaborer un plan qui identifie les principaux participants, fixe des objectifs à court et à long terme, établit un calendrier, alloue des fonds, met en œuvre des workflows intelligents et des solutions numériques pour transformer les processus, et mesure les progrès accomplis.

  • Base de référence : comprenez vos propres opérations et votre chaîne d’approvisionnement et leur impact sur l’environnement.
  • Éducation : découvrez les normes de vos pairs et les évolutions du secteur. Maîtrisez les objectifs de développement durable, la législation, les réglementations et les sources d’information pertinents pour votre secteur.
  • Benchmark : comme il s’agit d’un processus collaboratif, trouvez des pairs pertinents, échangez vos connaissances et vos objectifs, et travaillez ensemble pour développer des pratiques.
  • Définissez des objectifs très ambitieux : fixez-vous des objectifs ambitieux et audacieux. Annoncez-les et avancez sans peur de l’échec. Viser l’apprentissage et le progrès.
  • Mesures : utilisez un logiciel et des listes de contrôle pour auditer et mesurer les résultats par rapport aux objectifs. Publiez les résultats à intervalles réguliers.
  • Communiquer : les parties prenantes accordent une grande importance à la durabilité de la chaîne d’approvisionnement, de sorte que la direction doit prendre en charge la communication de la mission, la promotion des programmes, l’engagement des employés et le partage des progrès et des enseignements.
  • Revisiter : le développement durable est un parcours. Atteignez vos objectifs et créez-en de nouveaux pour étendre la chaîne de valeur et atteindre de nouveaux sommets.

Solutions pour la durabilité des chaînes d’approvisionnement

Il n’a jamais été aussi important de commencer votre parcours vers la durabilité de la chaîne d’approvisionnement. IBM sait ce qu’il faut pour créer des chaînes d’approvisionnement plus durables, transparentes et socialement responsables.

Voici quelques solutions pour vous aider à progresser sur cette voie :

  • Une plateforme de traitement intelligente capable d’effectuer une logistique inverse pour accélérer le processus de tri des retours, de remise sur le marché des produits et de suivi du cycle de vie des réparations, réduisant ainsi le gaspillage et l’impact environnemental des marchandises retournées.
  • Proposez des options d’expédition plus respectueuses de l’environnement avec un moteur analytique alimenté par l’IA qui améliore et étend les systèmes de gestion de commande existants, en équilibrant les coûts de traitement et le service.
  • Une tour de contrôle qui offre une visibilité de bout en bout sur les stocks pour prendre des décisions plus éclairées, en exploitant les données tierces pour détecter rapidement les événements susceptibles d’avoir un impact sur les stocks, afin de réduire les déchets et d’optimiser les résultats.
  • Un réseau commercial multi-entreprises qui vous permet d’interagir rapidement avec 800 000 partenaires commerciaux préconnectés. Grâce à la blockchain, il renforce la transparence et la confiance dans l’ensemble de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement.
  • Une plateforme blockchain afin que vous puissiez créer votre propre écosystème avec des partenaires de chaîne d’approvisionnement de confiance et authentifier l’origine, la durabilité et l’intégrité des produits lorsqu’ils évoluent à travers la chaîne de valeur.
  • Pour faire évoluer la planification et les processus de la chaîne d’approvisionnement et répondre aux objectifs et aux attentes en matière de durabilité, intégrez des flux de travail intelligents qui appliquent des technologies comme l’IA et la blockchain de manière stratégique dans la chaîne d’approvisionnement.
 
Solutions connexes
Informatique durable

Optimisez l’allocation des ressources aux applications de votre écosystème grâce à la plateforme IBM Turbonomic. 

 Découvrez Turbonomic
Solutions de durabilité

Commencez votre parcours de développement durable dès aujourd’hui en reliant votre feuille de route stratégique à vos opérations quotidiennes.

 Découvrir les solutions de durabilité
Services de conseil en développement durable

Utilisez les services de conseil en durabilité d’IBM pour transformer votre ambition en action et devenir une entreprise plus responsable et plus rentable.

 Découvrez les services de conseil en développement durable
Passez à l’étape suivante

Découvrez comment exécuter vos applications de façon fluide, continue et rentable afin d’optimiser les performances des applications, tout en réduisant les coûts grâce à IBM Turbonomic.

 

 Découvrez Turbonomic Découvrir le produit