Qu’est-ce que la durabilité de la chaîne d’approvisionnement ?

Lorsque votre équipe de sourcing choisit quoi acheter et à qui s’adresser, sélectionne-t-elle des fournisseurs qui partagent les mêmes valeurs sociales que votre marque ?

Lorsque vos usines de fabrication produisent des biens, réduisez-vous les déchets et utilisez-vous efficacement des ressources limitées ?

Lorsque vous traitez des commandes pour des clients, savez-vous comment vos décisions en matière d’emballage et d’expédition influent sur l’environnement ?

Si vous n’avez pas encore réfléchi à ces questions, c’est le moment. Vos clients, vos employés et vos actionnaires veulent savoir que vous avez un plan pour traiter la question de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement.

La durabilité de la chaîne d’approvisionnement est définie comme l’intégration de considérations environnementales, sociales ou de gouvernance d’entreprise lors de l’approvisionnement en matières premières, de leur transformation en produits et de leur mise sur le marché. Mais la chaîne d’approvisionnement ne s’arrête pas lorsque le produit arrive sur le marché, et sa durabilité non plus. Nous devons planifier et exécuter des stratégies de réutilisation/recyclage/retrait. Un aspect important de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement est qu’elle soutient une économie circulaire.

Dans cet article de blog, découvrons les bonnes pratiques qui favorisent des chaînes d’approvisionnement durables. Il s’agit notamment de réduire les déchets et de créer des gains d’efficacité qui diminuent la consommation de ressources et peuvent également réduire les coûts, l’objectif ultime étant de préserver les conditions de vie des générations futures.