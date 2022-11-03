Qu’est-ce que la durabilité de la chaîne d’approvisionnement ?

Lorsque votre équipe de sourcing choisit quoi acheter et à qui s’adresser, sélectionne-t-elle des fournisseurs qui partagent les mêmes valeurs sociales que votre marque ?
Lorsque vos usines de fabrication produisent des biens, réduisez-vous les déchets et utilisez-vous efficacement des ressources limitées ?
Lorsque vous traitez des commandes pour des clients, savez-vous comment vos décisions en matière d’emballage et d’expédition influent sur l’environnement ?
Si vous n’avez pas encore réfléchi à ces questions, c’est le moment. Vos clients, vos employés et vos actionnaires veulent savoir que vous avez un plan pour traiter la question de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement.
La durabilité de la chaîne d’approvisionnement est définie comme l’intégration de considérations environnementales, sociales ou de gouvernance d’entreprise lors de l’approvisionnement en matières premières, de leur transformation en produits et de leur mise sur le marché. Mais la chaîne d’approvisionnement ne s’arrête pas lorsque le produit arrive sur le marché, et sa durabilité non plus. Nous devons planifier et exécuter des stratégies de réutilisation/recyclage/retrait. Un aspect important de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement est qu’elle soutient une économie circulaire.
Dans cet article de blog, découvrons les bonnes pratiques qui favorisent des chaînes d’approvisionnement durables. Il s’agit notamment de réduire les déchets et de créer des gains d’efficacité qui diminuent la consommation de ressources et peuvent également réduire les coûts, l’objectif ultime étant de préserver les conditions de vie des générations futures.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Une planification qui tient compte de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement permet d’atteindre un triple résultat, au niveau des personnes, des bénéfices et de la planète :
Les principales parties prenantes s’attendent de plus en plus à ce que les marques qu’elles achètent et soutiennent abordent les questions de durabilité.
Sans surprise, 57 % des PDG considèrent le manque de clarté au niveau du ROI et des avantages économiques comme un défi majeur. Lors d’une récente entrevue avec IBM, Guy Cormier, PDG du Groupe Desjardins, a déclaré : «Tout commence par le PDG. Je suis totalement convaincu que cela commence par le changement climatique et les ESG. Vous ne pouvez pas faire semblant, surtout avec vos jeunes employés. » Voici pourquoi la durabilité est un facteur de différenciation qui peut augmenter les revenus et les bénéfices :
Compte tenu des ressources environnementales limitées du monde, la « circularité » est étroitement associée à la durabilité. Le rapport Sustainable Trade In Ressources du Programme des Nations unies pour l’environnement traite de l’économie circulaire : « Le concept est fondé sur la caractérisation du monde comme un ensemble de réseaux fondamentalement interconnectés et interdépendants, où une plus grande efficacité est obtenue en fermant, en étendant et en rétrécissant les boucles de matériaux. Ce qui n’est pas le cas du modèle linéaire produire-consommer-jeter. Dans un modèle circulaire, les ressources sont conservées à leur valeur la plus élevée possible. » Une chaîne d’approvisionnement durable soutient une économie circulaire lorsqu’elle s’aligne sur ces valeurs :
Les responsables de la chaîne d’approvisionnement peuvent obtenir des résultats à court terme en réduisant la portée des efforts de durabilité de la chaîne d’approvisionnement aux questions environnementales. Voici quatre domaines à explorer pour une chaîne d’approvisionnement plus verte :
Dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement, nous parlons du concept « planifier, fabriquer et livrer ». Alors que les responsables de la chaîne d’approvisionnement fixent des objectifs à long terme, il est essentiel de se concentrer sur la planification des produits et les éléments que vous pouvez changer au fil du temps pour une chaîne d’approvisionnement plus durable.
Les entreprises sont confrontées à la pression pour accroître la durabilité de la chaîne d’approvisionnement, et les avantages sont réels. En suivant les bonnes pratiques, vous pourrez élaborer un plan qui identifie les principaux participants, fixe des objectifs à court et à long terme, établit un calendrier, alloue des fonds, met en œuvre des workflows intelligents et des solutions numériques pour transformer les processus, et mesure les progrès accomplis.
Il n’a jamais été aussi important de commencer votre parcours vers la durabilité de la chaîne d’approvisionnement. IBM sait ce qu’il faut pour créer des chaînes d’approvisionnement plus durables, transparentes et socialement responsables.
Voici quelques solutions pour vous aider à progresser sur cette voie :
Découvrez comment transformer les connaissances en matière de durabilité en actions et prendre les prochaines mesures pour exploiter tout le potentiel de l’IA générative.
Découvrez comment les utilisateurs d’IBM Turbonomic ont assuré la durabilité de l’informatique et réduit leur empreinte environnementale tout en garantissant les performances.
Découvrez comment IBM Maximo peut vous aider à optimiser la valeur de vos actifs tout au long de leur cycle de vie.
Découvrez comment les responsables du développement durable et les leaders du zéro émission nette se conforment à la CSRD.
Découvrez comment elles peuvent fixer et atteindre des objectifs de durabilité clairs qui leur donnent une longueur d’avance sur la concurrence.
Optimisez l’allocation des ressources aux applications de votre écosystème grâce à la plateforme IBM Turbonomic.
Commencez votre parcours de développement durable dès aujourd’hui en reliant votre feuille de route stratégique à vos opérations quotidiennes.
Utilisez les services de conseil en durabilité d’IBM pour transformer votre ambition en action et devenir une entreprise plus responsable et plus rentable.