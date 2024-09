Auparavant, le retard prenait la forme de lignes de projets dans une feuille de calcul et il n’était pas lisible en termes de priorité et d’urgence de financement. Avec le transfert des données dans le système, une nouvelle approche de la gestion du retard a commencé à émerger. Les données ont non seulement permis de fournir les détails de l’arriéré, mais pouvaient être regroupées en fonction du risque global, selon une cote, un code couleur et une évaluation de l’urgence. Cela a permis à l’ICAMP de les présenter dans des catégories plus claires et plus facilement gérables en termes de priorité.

Les décideurs peuvent désormais se référer à la matrice « Maintenance différée totale par couleur de risque et calendrier des actions » et indiquer le montant du financement nécessaire pour prendre en charge la maintenance différée ayant la priorité, de la plus élevée (rouge et jaune) à la plus faible (vert), au cours des cinq ans à venir.

Ron Kalich explique : « Actif par actif, nous pouvons maintenant indique à nos utilisateurs les opportunités de maintenance différée et celles qui sont les plus susceptibles d’avoir un impact sur leurs opérations. En outre, nous disposons désormais d’un horizon d’investissement à cinq ans intégré au système, à partir duquel nous pouvons commencer notre analyse et notre prise de décision ».

Dans une grande institution comme l’UC, il y a toujours beaucoup de recherches de fonds en concurrence, par exemple, pour de nouvelles installations et des rénovations pour soutenir la hausse du nombre d’inscriptions, la transition vers une énergie propre, les améliorations face aux risques sismiques, le renouvellement du système et la maintenance différée, qui s’appuient sur des données comme celles fournies par l’ICAMP pour répartir le capital le plus efficacement possible.

Ce besoin a mis en évidence une autre dimension précieuse de la prise de décision basée sur les données que l’ICAMP a superposée aux données. Il s’agit de la capacité à croiser les opportunités de maintenance différée avec plusieurs initiatives majeures et objectifs stratégiques de l’UC. Les projets de maintenance différée peuvent désormais être étiquetés pour indiquer s’ils peuvent être associés à des projets énergétiques ou de décarbonation, à des projets sismiques, ou s’ils peuvent être intégrés à des programmes plus vastes de sécurité des personnes ou de développement durable. Ces références croisées permettent à l’UC de mettre l’accent sur les projets susceptibles de répondre à des objectifs multiples, ce qui permet de tirer le meilleur parti de chaque investissement.

M. Kalich souligne que les dernières allocations de financement de l’Etat mettent en évidence les nombreuses dimensions des données de l’ICAMP : « Nous pouvons identifier nos besoins prioritaires en matière de maintenance différée et démontrer comment nous pouvons soutenir d’autres objectifs tels que la durabilité. Ainsi, nous avons des arguments plus convaincants pour obtenir un financement. Au cours des deux dernières années, nous avons reçu 475 millions de dollars, soit 30 % de plus que le total des six années précédentes. L’UC dispose désormais à la fois de données crédibles et de la possibilité de les utiliser pour créer des stratégies d’investissement et des demandes de financement quantifiables. »