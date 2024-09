Crise sanitaire, politique, climatique, sociale… L’entreprise doit faire face à des risques, plus nombreux, plus imbriqués et plus intenses. L’exigence pour le dirigeant est d’autant plus importante que :

le monde se fragmente,

l’environnement partenarial devient plus complexe,

le développement est soumis à des défis environnementaux et énergétiques,

la planification globale des opérations doit être revue pour rapprocher les productions des consommateurs.

Dès lors, les capacités, de modélisation, d’analyse, de prévention, voire d’anticipation, sont plus déterminantes que jamais. 5 défis se distinguent par leur capacité à contribuer à la stabilité de l’entreprise et développer ses capacités de résilience : supply chain, fraude, cybersécurité, talents et géopolitique.