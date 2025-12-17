Conseil en opérations d’assurance

Les opérations d’assurance d’IBM accompagnent les assureurs dans la réinvention et la transformation de leurs fonctions cœur de métier grâce à l’IA agentique. L’objectif est de renforcer l’efficacité, d’affiner la gestion des risques et d’enrichir l’expérience des clients comme des courtiers. IBM® Consulting combine une expertise sectorielle approfondie avec des capacités avancées en IA et en automatisation, soutenues par une base de données et de gouvernance fiable. Cette approche permet de rationaliser l’administration des contrats, la souscription et la gestion des sinistres, afin de favoriser des décisions plus pertinentes et des résultats mesurables.

Il ne s’agit pas simplement d’automatiser des processus existants. Il s’agit de les réinventer grâce à l’IA. Cette démarche simplifie les workflows et les rend plus réactifs aux besoins des utilisateurs. Elle permet aux équipes humaines de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, tout en améliorant sensiblement la performance opérationnelle pour générer des résultats métier durables.

Fort d’un historique éprouvé et de solutions conçues pour s’intégrer de manière fluide aux systèmes existants, IBM est le partenaire de confiance des assureurs prêts à s’imposer sur un marché dynamique et fortement réglementé.