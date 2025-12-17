Conseil en opérations d’assurance

Réinventer les opérations d’assurance grâce à une transformation pilotée par l’IA
Les opérations d’assurance d’IBM accompagnent les assureurs dans la réinvention et la transformation de leurs fonctions cœur de métier grâce à l’IA agentique. L’objectif est de renforcer l’efficacité, d’affiner la gestion des risques et d’enrichir l’expérience des clients comme des courtiers. IBM® Consulting combine une expertise sectorielle approfondie avec des capacités avancées en IA et en automatisation, soutenues par une base de données et de gouvernance fiable. Cette approche permet de rationaliser l’administration des contrats, la souscription et la gestion des sinistres, afin de favoriser des décisions plus pertinentes et des résultats mesurables.
Il ne s’agit pas simplement d’automatiser des processus existants. Il s’agit de les réinventer grâce à l’IA. Cette démarche simplifie les workflows et les rend plus réactifs aux besoins des utilisateurs. Elle permet aux équipes humaines de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, tout en améliorant sensiblement la performance opérationnelle pour générer des résultats métier durables.
Fort d’un historique éprouvé et de solutions conçues pour s’intégrer de manière fluide aux systèmes existants, IBM est le partenaire de confiance des assureurs prêts à s’imposer sur un marché dynamique et fortement réglementé.
Accélérez le traitement des sinistres, la souscription et l’administration des contrats, tout en réduisant les coûts et en garantissant la conformité. Numérisez les workflows et étendez la couverture pour améliorer durablement la qualité de service.
Allez au-delà du simple traitement des contrats et des sinistres. Utilisez l’IA pour comprendre les besoins des clients et transformer chaque interaction en une relation personnalisée et porteuse de sens.
Stimulez la croissance des revenus en améliorant l’expérience client et en simplifiant, accélérant et fiabilisant les processus de souscription, de nouvelles affaires et de renouvellement.
Exploitez l’aide à la décision pilotée par l’IA pour un traitement des sinistres rapide et précis. Donnez aux équipes les moyens de gérer les cas complexes, de respecter les SLA et d’enrichir l’expérience client. L’apprentissage continu renforce la précision et la réactivité, offrant une agilité opérationnelle inégalée.
Augmentez la précision de la souscription et réduisez les risques grâce à watsonx et aux assistants d’IA. Analysez rapidement des données complexes issues de multiples sources afin de prendre des décisions plus rapides et fondées sur les données. Alignez simplement la sélection des risques, la tarification et les conditions avec la stratégie de l’entreprise.
Transformez l’administration des contrats grâce à l’IA agentique et aux plateformes intégrées. Rationalisez les opérations de bout en bout, du support aux agents et du service client jusqu’à la facturation, aux renouvellements et à la mise à jour des prestations. Simplifiez l’émission, les prêts, les rachats, les avenants, la gestion des primes et les résiliations avec précision et efficacité opérationnelle.
Accélérez la croissance grâce à des opérations front-office optimisées, de la complétude des dossiers et des contrôles d’éligibilité jusqu’à la génération de devis et à la mise en place des contrats. Exploitez l’automatisation intelligente pour piloter les interactions clés et garantir un onboarding fluide, précis et conforme dès le premier contact.
Renforcez l’entreprise à l’aide de contrôles intelligents couvrant la supervision actuarielle, la gestion des expositions et la réconciliation financière. Simplifiez la modélisation des risques, les tests et l’adéquation des fonds propres grâce à l’analytique avancée. Automatisez les workflows de conformité, de la surveillance AML et des recherches OFAC à la gestion des réclamations et au reporting réglementaire, afin d’assurer transparence, exactitude et confiance durable.
Imaginez, développez, mesurez, itérez et étendez les solutions de façon fluide grâce à notre cadre de design thinking de bout en bout et à nos pratiques agiles et DevOps. Notre approche s’intègre aux systèmes existants afin de maximiser la valeur des investissements déjà réalisés. Accélérez la création de valeur et adoptez des technologies de pointe grâce au partenariat entre votre équipe et un ensemble pluridisciplinaire d’experts IBM dans les domaines des affaires, de la conception et de la technologie.
Dans le rapport HFS Horizons Insurance Services 2025, IBM a été désigné leader du marché pour sa capacité à piloter une transformation mesurable de l’écosystème assurantiel. Ce positionnement repose sur l’exploitation des données, de l’IA et du cloud hybride afin de générer une croissance durable des primes, une efficacité opérationnelle accrue et une valeur de bout en bout.
IBM Consulting aide les clients à personnaliser leur parcours Microsoft Cloud, grâce à l’IA, Red Hat OpenShift et Cloud Accelerator pour assurer la réussite de leur entreprise.
IBM et AWS ont réuni une équipe de professionnels très expérimentés qui se consacrent au déploiement de solutions client sur AWS. IBM vous aide à déplacer les flux de travaux existants vers le cloud AWS, à développer des applications cloud natives et à gérer votre environnement cloud AWS.
IBM et Celonis ont intégré les informations et la prévisibilité basées sur les données aux jumeaux de processus numériques. Leurs solutions visualisent les données des processus financiers et en extraient des informations afin d’aider les entreprises clientes à repenser leurs modèles d’exploitation et à améliorer les décisions métier.
IBM et UiPath associent la puissance de la RPA et de l’automatisation numérique des processus métier pour proposer une automatisation évolutive, sécurisée et industrielle, couvrant aussi bien les bots assistés et non assistés que la gestion unifiée des workflows, des décisions et des contenus, au sein d’une expérience fluide et cohérente.
Forte d’une expertise sectorielle approfondie et d’un positionnement centré sur l’automatisation intelligente, IBM accompagne les banques dans la modernisation d’opérations clés telles que le KYC, le crédit et le financement du commerce. Bénéficiez de solutions co-créées, compatibles cloud, qui favorisent des processus sans intervention humaine (« zero-touch »), renforcent l’alignement réglementaire et améliorent durablement la satisfaction client.
L’approche moderne d’IBM en matière de services d’externalisation repose sur une approche de co-création expérientielle qui aide les clients à repenser leurs workflows opérationnels à temps plein en y intégrant l’automatisation basée sur le cloud et l’IA.
IBM aide les banques à se moderniser pour gagner en compétitivité, en opérant la transition de l’efficacité du back-office vers l’excellence du front-office grâce à une transformation du cœur de métier pilotée par l’IA, des paiements plus agiles et une attention constante portée à la croissance, à la conformité et à l’optimisation des coûts.
