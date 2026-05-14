Simplifier et réduire les risques liés aux programmes de transformation à grande échelle
La migration vers le cloud à grande échelle est une transformation complexe et à haut risque impliquant des systèmes, des données et des fournisseurs disparates. La réussite repose sur une approche pilotée par l’IA qui combine automatisation, intelligence et gouvernance pour accélérer les résultats et améliorer la prise de décision.
IBM Consulting Delivery Curator (ICDC) est un cadre alimenté par l’IA qui orchestre la modernisation et la migration vers le cloud de bout en bout. Il unifie la découverte et l’exécution au sein d’une couche d’intelligence unique, rationalisant les processus grâce à l’IA générative et à l’automatisation pour fournir des résultats plus rapides et mieux contrôlés.
S’appuyant sur des technologies sécurisées et ouvertes, ICDC prend en charge les environnements hybrides et s’intègre à l’ensemble des systèmes. Il est particulièrement efficace pour les systèmes hérités complexes, fournissant des parcours guidés par l’IA pour les stratégies de réhébergement, de changement de plateforme, de refactorisation ou de retrait, avec plus de clarté et de prévisibilité.
ICDC offre une découverte alimentée par l’IA à travers les environnements hybrides, mettant en évidence les dépendances, les risques, l’état de préparation, ainsi que des informations sur l’optimisation et la modernisation. Cela permet de prendre des décisions plus rapides et de meilleure qualité, tout en accélérant les évaluations cloud à l’échelle de l’entreprise.
ICDC sert de plan de commande unifié, s’intégrant de manière transparente aux plateformes indépendamment des écosystèmes cloud, d’applications d’entreprise et d’infrastructure. Il contribue également à étendre la modernisation aux parcours de réhébergement, de changement de plateforme, de refactorisation, de modularisation et de retrait avec flexibilité.
ICDC permet une exécution à faible intervention grâce à une automatisation pilotée par l’IA, des workflows orchestrés par des agents, des tableaux de bord de gouvernance en temps réel et un assistant de migration en langage naturel. Cet outil permet de migrer en un seul clic, de réduire les risques, d’accélérer les délais et d’assurer une visibilité complète sur le programme à l’échelle.
ICDC utilise l’IA générative et des tendances d’engagement éprouvées pour générer automatiquement des architectures cibles, des plans de migration, des schémas et des lots de tâches. L’assistant de conception en langage naturel uniformise les décisions, réduit les goulots d’étranglement architecturaux et améliore la qualité de la conception à l’échelle.
ICDC utilise l’intelligence pour regrouper les applications en fonction des dépendances, des priorités métier et des risques afin de créer des vagues de migration optimisées, en générant automatiquement des feuilles de route et un organigramme des tâches sur mesure pour les parcours de réhébergement, de changement de plateforme et de retrait. Il offre une intégration transparente à des outils tels que Jira et Azure ADO pour une exécution industrialisée.
Grâce à des méthodologies agiles et à des schémas directeurs complets et réutilisables, nous vous aidons à accélérer votre conception, votre migration et vos opérations sur AWS Cloud, quel que soit votre secteur d’activité.
Vikas Ganoorkar est Senior Partner (associé principal) chez IBM. Fort de plus de 20 ans d’expérience à des postes de direction à l’échelle mondiale, il est spécialisé dans les applications d’entreprise, la migration vers le cloud et les transformations Oracle/SAP, principalement dans le secteur bancaire et des services financiers. Il est expert en avant-vente, en déploiement à grande échelle, en pratiques managériales et en promotion de l’innovation via le cloud, la méthode agile et le DevOps au sein d’équipes offshore et internationales.
En tant que CTO (directeur technique) pour les actifs IBM liés aux services de migration et de modernisation chez IBM Consulting, Sailendra est spécialisé dans la gestion de produits liés à l’IA générative, au cloud et aux produits de données. Il dirige des projets de transformation et d’intégration à grande échelle pour des entreprises clientes issues de divers secteurs. Basé à Stockholm, Sailendra est reconnu pour son expertise en matière de plateformes d’applications distribuées complexes et pour son leadership technique.
En tant que CTO (directeur technique) pour les offres de migration et de modernisation d’applications au sein de la division Hybrid Cloud Data, Vinay dirige la conception et la mise en œuvre de solutions de haute qualité pour la migration et la modernisation d’applications dans des environnements multicloud hybrides. Ses domaines d’expertise couvrent le développement, l’analytique, les produits et l’innovation en matière de gestion de la relation client. Il détient des brevets liés au cloud et est l’auteur de nombreuses publications. Il s’investit avec passion dans la transformation continue vers le cloud et la création de valeur pour les clients.
Debasis RoyChoudhuri est IBM Distinguished Engineer (ingénieur émérite) et Executive Partner (partenaire exécutif) chez IBM. Il dirige la pratique de modernisation du cloud pour la division Hybrid Cloud Service en Amérique. Il est spécialisé dans l’IA générative, la stratégie informatique multicloud et les projets de transformation vers le cloud. Il est reconnu comme un leader d’opinion au sein d’IBM et est membre de l’IBM Academy of Technology.
Une plateforme intégrant l’IA générative qui contribue à accélérer l’adoption du cloud avec des résultats cohérents et prévisibles. Elle prend en charge un large éventail d’applications et de zones de contrôle grâce au cloud hybride et à sa modernisation native.
Notre méthodologie de modernisation des applications, alimentée par Red Hat, vous aide à migrer vers le cloud et à moderniser vos applications de manière fluide, sécurisée, rentable et agile.
Une stratégie de développement cloud native accélère l’innovation à moindre coût, réduit les délais de mise sur le marché et augmente les revenus en s’appuyant sur des plateformes multicloud hybrides, ouvertes et sécurisées.
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