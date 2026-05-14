La migration vers le cloud à grande échelle est une transformation complexe et à haut risque impliquant des systèmes, des données et des fournisseurs disparates. La réussite repose sur une approche pilotée par l’IA qui combine automatisation, intelligence et gouvernance pour accélérer les résultats et améliorer la prise de décision.

IBM Consulting Delivery Curator (ICDC) est un cadre alimenté par l’IA qui orchestre la modernisation et la migration vers le cloud de bout en bout. Il unifie la découverte et l’exécution au sein d’une couche d’intelligence unique, rationalisant les processus grâce à l’IA générative et à l’automatisation pour fournir des résultats plus rapides et mieux contrôlés.

S’appuyant sur des technologies sécurisées et ouvertes, ICDC prend en charge les environnements hybrides et s’intègre à l’ensemble des systèmes. Il est particulièrement efficace pour les systèmes hérités complexes, fournissant des parcours guidés par l’IA pour les stratégies de réhébergement, de changement de plateforme, de refactorisation ou de retrait, avec plus de clarté et de prévisibilité.