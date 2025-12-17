Conseil en opérations bancaires

Révolutionner les opérations bancaires avec l’IA agentique, guidée par l’intelligence humaine

IA agentique dans le secteur bancaire : qui tire son épingle du jeu ?
Un groupe de professionnels réunis autour d’une table dans un cadre de bureau contemporain
Moderniser les opérations bancaires avec l’IA

IBM accompagne les banques dans la transformation de leurs opérations historiques en workflows autonomes pilotés par l’IA, afin d’améliorer la performance et de générer des résultats métier concrets.

Notre approche, fondée à la fois sur le conseil et sur des actifs éprouvés, associe une expertise bancaire approfondie à une automatisation intelligente reposant sur l’IA agentique, conçue pour les environnements réglementés. Cette approche permet de rationaliser les processus, de réduire la complexité et de favoriser des prises de décision plus rapides et plus pertinentes.

Nous allons au-delà de la simple numérisation : nous repensons les workflows pour améliorer la qualité décisionnelle et garantir une transformation sécurisée et conforme.

Fort d’une expérience reconnue et d’un écosystème technologique robuste, IBM est un partenaire de confiance pour innover dans les opérations bancaires en toute sérénité.
Avantages
Assurer la conformité sans complexité

Utilisez des outils de conformité renforcés par l’IA pour composer avec les réglementations bancaires. Réduisez les risques, accroissez la transparence et gardez une longueur d’avance, de manière fluide, sécurisée et maîtrisée.
Gagner en efficacité pour soutenir la productivité

Simplifiez les tâches grâce à une IA centrée sur l’humain et réduisez les interventions manuelles. Transformez les opérations de back-office afin de raccourcir les délais de traitement et de libérer les équipes pour des missions à forte valeur ajoutée.
Accélérer chaque transaction

Accélérez l’exécution des transactions et absorbez les pics de volume sans interruption, pour garantir une satisfaction client constante et améliorer le Net Promoter Score (NPS).
Développer les opérations bancaires de nouvelle génération KYC et AML

Accélérez l’onboarding et renforcez la diligence raisonnable continue grâce à une solution KYC/AML de bout en bout, pilotée par l’IA et intégrée de manière fluide aux systèmes existants.La solution vous permet de détecter rapidement les fraudes en analysant les entités, les données et les alertes.

 Criminalité financière et conformité

Anticipez l’évolution des réglementations et des technologies grâce à des opérations proactives et résilientes. Appuyez-vous sur l’analytique avancée, les capacités d’IA et les workflows automatisés pour identifier, prévenir et traiter les crimes financiers, tout en protégeant la réputation de votre institution.

 Banque commerciale

Exploitez l’IA agentique pour transformer des opérations clés telles que le financement du commerce et le crédit. Adaptez-vous à l’évolution des modèles économiques, aux contraintes macroéconomiques et aux exigences réglementaires, tout en offrant des expériences fiables et centrées sur l’humain.
Co-créez avec IBM Garage
Deux collègues échangeant devant leurs ordinateurs portables dans un environnement de bureau moderne

Imaginez, développez, mesurez, itérez et étendez les solutions de façon fluide grâce à notre cadre de design thinking de bout en bout et à nos pratiques agiles et DevOps. Notre approche s’intègre aux systèmes existants afin de maximiser la valeur des investissements déjà réalisés. Accélérez la création de valeur grâce à un partenariat stratégique étroit entre vos équipes et les experts IBM. Ce collectif pluridisciplinaire, réunissant compétences métier, design et technologie, vous accompagne dans l’adoption d’innovations de pointe en toute confiance.

 En savoir plus Discutez avec un spécialiste IBM Garage
Reconnaissance du marché
Graphique du Gartner Emerging Market Quadrant pour les services de conseil et de mise en œuvre en IA générative.
IBM nommé leader dans le Gartner Emerging Quadrant 2025 pour les services de conseil et de mise en œuvre de l’IA générative

Dans le premier Emerging Quadrant de Gartner consacré aux services de conseil et de mise en œuvre en IA générative, IBM Consulting a obtenu les meilleures évaluations pour le déploiement de solutions d’IA générative sur mesure, à une vitesse, une échelle, un coût, un risque et une valeur optimaux.

Informations

Vue plongeante de trois professionnels en pleine discussion
Perspectives mondiales pour les banques et les marchés financiers en 2025 Lire le rapport
Groupe de jeunes professionnels programmant sur leurs postes de travail dans un bureau informatique
La gestion des risques de l’IA, et par l’IA
Deux administrateurs système configurant un système d’entreprise
Orchestrer l’IA agentique pour des opérations métier intelligentes
Gros plan d’une main insérant une carte de débit dans un distributeur automatique de billets
Comprendre ce qui freine la modernisation
Rencontrez nos experts Pankaj Savkar Chandra Karpenahally Shankar Ramamurthy

Partenaires stratégiques

Logo Microsoft
Microsoft

IBM Consulting aide les clients à personnaliser leur parcours Microsoft Cloud, grâce à l’IA, Red Hat OpenShift et Cloud Accelerator pour assurer la réussite de leur entreprise.
Logo d'AWS
AWS

IBM peut vous aider à accélérer votre conception, votre migration et votre exploitation sur AWS Cloud, quel que soit votre secteur d’activité.
Logo Celonis
Celonis

IBM et Celonis accélèrent la transformation numérique avec l’assistance à la migration des données et des analyses de processus rapides basées sur les données qui permettent aux entreprises clientes de réinventer leurs modèles d’exploitation.
Logo UiPath
UiPath

IBM et UiPath associent la puissance de la RPA et de l’automatisation numérique des processus métier pour proposer une automatisation évolutive, sécurisée et industrielle. Cette solution intègre des bots assistés et non assistés, ainsi qu’une gestion unifiée des workflows, des décisions et des contenus, au sein d’une expérience fluide et cohérente.
Logo Hyperscience
Hyperscience

Hyperscience est un partenaire de lancement de watsonx Orchestrate d’IBM. Ensemble, nous combinons l’automatisation documentaire de Hyperscience et les workflows pilotés par l’IA d’IBM pour aider les entreprises à rationaliser leurs processus via le catalogue d’agents.
Solutions connexes Financial services consulting
Modernisez les services financiers pour obtenir un avantage concurrentiel, en passant de l’efficacité du back-office à l’excellence du front-office. Cette transformation repose sur la modernisation des systèmes cœur de métier pilotée par l’IA, des paiements plus agiles et une attention constante portée à la croissance, à la conformité et à l’optimisation des coûts.
Services et solutions informatiques bancaires
Modernisez les systèmes bancaires centraux, renforcez la sécurité et accélérez l’innovation grâce à l’IA, au cloud et à l’automatisation, afin de renforcer l’agilité et la résilience des services financiers.
Des paiements plus modernes
Rationalisez les opérations de paiement grâce à l’IA, à l’automatisation et aux solutions cloud, pour améliorer la rapidité, la sécurité et l’évolutivité de l’ensemble de l’écosystème financier.
S’abonner à la newsletter Think

Restez au courant des dernières nouvelles et informations sur l’IA, la sécurité, l’automatisation, les données et l’infrastructure directement dans votre boîte de réception.

 S'abonner En savoir plus
Explorer les opportunités de carrière

Rejoignez notre équipe innovante avec des personnes motivées qui apportent un changement positif dans le travail et dans le monde.

 Inscrivez-vous dès maintenant Accéder à la page des ressources IBM Consulting

Consultez notre dernière collection de rapports, de guides et de documents de leadership éclairé pour vous aider à développer votre entreprise.

 En savoir plus