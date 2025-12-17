Conseil en opérations bancaires

Révolutionner les opérations bancaires avec l’IA agentique, guidée par l’intelligence humaine
IBM accompagne les banques dans la transformation de leurs opérations historiques en workflows autonomes pilotés par l’IA, afin d’améliorer la performance et de générer des résultats métier concrets.
Notre approche, fondée à la fois sur le conseil et sur des actifs éprouvés, associe une expertise bancaire approfondie à une automatisation intelligente reposant sur l’IA agentique, conçue pour les environnements réglementés. Cette approche permet de rationaliser les processus, de réduire la complexité et de favoriser des prises de décision plus rapides et plus pertinentes.
Nous allons au-delà de la simple numérisation : nous repensons les workflows pour améliorer la qualité décisionnelle et garantir une transformation sécurisée et conforme.
Fort d’une expérience reconnue et d’un écosystème technologique robuste, IBM est un partenaire de confiance pour innover dans les opérations bancaires en toute sérénité.
Utilisez des outils de conformité renforcés par l’IA pour composer avec les réglementations bancaires. Réduisez les risques, accroissez la transparence et gardez une longueur d’avance, de manière fluide, sécurisée et maîtrisée.
Simplifiez les tâches grâce à une IA centrée sur l’humain et réduisez les interventions manuelles. Transformez les opérations de back-office afin de raccourcir les délais de traitement et de libérer les équipes pour des missions à forte valeur ajoutée.
Accélérez l’exécution des transactions et absorbez les pics de volume sans interruption, pour garantir une satisfaction client constante et améliorer le Net Promoter Score (NPS).
Accélérez l’onboarding et renforcez la diligence raisonnable continue grâce à une solution KYC/AML de bout en bout, pilotée par l’IA et intégrée de manière fluide aux systèmes existants.La solution vous permet de détecter rapidement les fraudes en analysant les entités, les données et les alertes.
Anticipez l’évolution des réglementations et des technologies grâce à des opérations proactives et résilientes. Appuyez-vous sur l’analytique avancée, les capacités d’IA et les workflows automatisés pour identifier, prévenir et traiter les crimes financiers, tout en protégeant la réputation de votre institution.
Exploitez l’IA agentique pour transformer des opérations clés telles que le financement du commerce et le crédit. Adaptez-vous à l’évolution des modèles économiques, aux contraintes macroéconomiques et aux exigences réglementaires, tout en offrant des expériences fiables et centrées sur l’humain.
Imaginez, développez, mesurez, itérez et étendez les solutions de façon fluide grâce à notre cadre de design thinking de bout en bout et à nos pratiques agiles et DevOps. Notre approche s’intègre aux systèmes existants afin de maximiser la valeur des investissements déjà réalisés. Accélérez la création de valeur grâce à un partenariat stratégique étroit entre vos équipes et les experts IBM. Ce collectif pluridisciplinaire, réunissant compétences métier, design et technologie, vous accompagne dans l’adoption d’innovations de pointe en toute confiance.
Dans le premier Emerging Quadrant de Gartner consacré aux services de conseil et de mise en œuvre en IA générative, IBM Consulting a obtenu les meilleures évaluations pour le déploiement de solutions d’IA générative sur mesure, à une vitesse, une échelle, un coût, un risque et une valeur optimaux.
IBM Consulting aide les clients à personnaliser leur parcours Microsoft Cloud, grâce à l’IA, Red Hat OpenShift et Cloud Accelerator pour assurer la réussite de leur entreprise.
IBM peut vous aider à accélérer votre conception, votre migration et votre exploitation sur AWS Cloud, quel que soit votre secteur d’activité.
IBM et Celonis accélèrent la transformation numérique avec l’assistance à la migration des données et des analyses de processus rapides basées sur les données qui permettent aux entreprises clientes de réinventer leurs modèles d’exploitation.
IBM et UiPath associent la puissance de la RPA et de l’automatisation numérique des processus métier pour proposer une automatisation évolutive, sécurisée et industrielle. Cette solution intègre des bots assistés et non assistés, ainsi qu’une gestion unifiée des workflows, des décisions et des contenus, au sein d’une expérience fluide et cohérente.
