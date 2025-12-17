Conseil en opérations bancaires

IBM accompagne les banques dans la transformation de leurs opérations historiques en workflows autonomes pilotés par l’IA, afin d’améliorer la performance et de générer des résultats métier concrets.

Notre approche, fondée à la fois sur le conseil et sur des actifs éprouvés, associe une expertise bancaire approfondie à une automatisation intelligente reposant sur l’IA agentique, conçue pour les environnements réglementés. Cette approche permet de rationaliser les processus, de réduire la complexité et de favoriser des prises de décision plus rapides et plus pertinentes.

Nous allons au-delà de la simple numérisation : nous repensons les workflows pour améliorer la qualité décisionnelle et garantir une transformation sécurisée et conforme.

Fort d’une expérience reconnue et d’un écosystème technologique robuste, IBM est un partenaire de confiance pour innover dans les opérations bancaires en toute sérénité.