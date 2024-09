Architecture de la solution

Extension du cloud hybride à la périphérie

NetApp, Inc. contribue à simplifier l'adoption et la préparation de la 5G grâce à des services de données avancés qui étendent le cloud hybride à la périphérie. La solution intègre ces services de données à des plateformes d'orchestration de conteneurs telles que Red Hat OpenShift et les solutions IBM Cloud Pak, afin de produire des données qui restent "dans le pays" et d'offrir une plus grande agilité sur un plus grand nombre de sites et d'applications.