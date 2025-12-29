NAMI a transformé les opérations d’Unipol avec un impact immédiat et à long terme. Les temps de réponse aux événements sont passés de 20 minutes à seulement 90 secondes, accélérant la résolution et réduisant les interruptions. En deux mois, NAMI a analysé plus de 800 événements système, en a résolu un grand nombre de manière autonome et n’en a fait remonter que 538. Auparavant, la salle de contrôle d’Unipol ne surveillait que 26 % des événements en temps quasi réel. Depuis juin 2025, NAMI les couvre à 100 %, ce qui a permis aux équipes techniques de se concentrer sur les projets stratégiques à plus forte valeur ajoutée.

L’efficacité opérationnelle s’est considérablement améliorée, le temps consacré aux processus de comptabilité et de gestion des sinistres est passé de 21 à 18 heures, et le délai de traitement des incidents a été écourté de 90 %, ce qui permet aux équipes techniques d’analyser les données plus rapidement. En intégrant plus d’une douzaine de systèmes de surveillance dans un data lake unifié, NAMI a favorisé la surveillance en temps réel, l’analyse prédictive et le reporting automatisé, améliorant ainsi la prise de décision.

Pour l’avenir, Unipol prévoit d’étendre NAMI avec une automatisation complète des événements, une transformation de processus pilotée par l’IA et un support cloud hybride, évoluant vers une infrastructure améliorée grâce à la technologie IBM z17 pour permettre une optimisation continue et une évolution intelligente de l’entreprise.