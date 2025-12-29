Unipol s’associe à IBM pour remodeler ses opérations informatiques et adopter l’IA à l’échelle de l’entreprise
Unipol Assicurazioni S.p.A., l'un des principaux assureurs italiens, marque un point décisif dans son parcours de transformation numérique. Pour répondre aux exigences opérationnelles croissantes et éviter la stagnation, Unipol a adopté l’automatisation intelligente et a entrepris de mettre en place une base informatique sécurisée et évolutive. Cette nouvelle infrastructure allait non seulement rationaliser les opérations existantes, mais aussi accélérer la prise de décision basée sur les données et favoriser l’agilité de l’entreprise à long terme.
Afin de moderniser ses opérations informatiques et faciliter l’adoption de l’IA à l’échelle de l’entreprise, Unipol a choisi IBM pour développer NAMI (next automation monitoring insurance), une plateforme d’automatisation alimentée par l’IA construite sur l’écosystème IBM watsonx. Le studio d’IA IBM watsonx.ai a permis des cas d’utilisation de l’IA générative adaptés aux besoins opérationnels d’Unipol, avec des interfaces en langage naturel intégrées à des outils conçus pour favoriser une information instantanée et des workflows rationalisés.
Ces capacités étaient assurées par la solution IBM watsonx Orchestrate pour les workflows d’IA agentique et les interactions intuitives en langage naturel, IBM Cloud Pak for Data pour la préparation des données et IBM Cloud Pak for AIOps pour la surveillance en temps réel et l’analyse prédictive. Initialement construite sur IBM Cloud, la solution a été déplacée vers un cloud hybride grâce à la plateforme Red Hat® OpenShift, permettant une évolutivité et une flexibilité de déploiement accrues. Pour répondre aux normes de gouvernance d’Unipol, IBM Fusion Hyper-Converged Infrastructure (HCI) a fourni l’architecture sur site nécessaire.
NAMI utilise une approche multi-modèles combinant les modèles de fondation Llama de Meta, Pixtral AI de Mistral et IBM Granite pour adapter les modèles à la tâche prévue.
NAMI a transformé les opérations d’Unipol avec un impact immédiat et à long terme. Les temps de réponse aux événements sont passés de 20 minutes à seulement 90 secondes, accélérant la résolution et réduisant les interruptions. En deux mois, NAMI a analysé plus de 800 événements système, en a résolu un grand nombre de manière autonome et n’en a fait remonter que 538. Auparavant, la salle de contrôle d’Unipol ne surveillait que 26 % des événements en temps quasi réel. Depuis juin 2025, NAMI les couvre à 100 %, ce qui a permis aux équipes techniques de se concentrer sur les projets stratégiques à plus forte valeur ajoutée.
L’efficacité opérationnelle s’est considérablement améliorée, le temps consacré aux processus de comptabilité et de gestion des sinistres est passé de 21 à 18 heures, et le délai de traitement des incidents a été écourté de 90 %, ce qui permet aux équipes techniques d’analyser les données plus rapidement. En intégrant plus d’une douzaine de systèmes de surveillance dans un data lake unifié, NAMI a favorisé la surveillance en temps réel, l’analyse prédictive et le reporting automatisé, améliorant ainsi la prise de décision.
Pour l’avenir, Unipol prévoit d’étendre NAMI avec une automatisation complète des événements, une transformation de processus pilotée par l’IA et un support cloud hybride, évoluant vers une infrastructure améliorée grâce à la technologie IBM z17 pour permettre une optimisation continue et une évolution intelligente de l’entreprise.
Fondé en 1963 et basé à Bologne, en Italie, Unipol Assicurazioni S.p.A. est l’un des principaux groupes d’assurance du pays. Avec 16,8 millions de clients et le plus grand réseau d’agences en Italie, Unipol propose une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l’assurance automobile, habitation, santé, vie et gestion d’actifs. Le groupe emploie plus de 12 000 personnes et fournit des solutions innovantes adaptées aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.
