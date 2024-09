Trusco Nakayama Corporation

La migration de ses systèmes SAP ECC vers SAP S/4HANA® constituait une opportunité de transformation numérique pour Trusco Nakayama .

M. Kazumi déclare : « Nous avons conçu notre projet de migration de manière à ce qu’il aboutisse à une réforme opérationnelle, et pas seulement à un remplacement ; notre objectif est d’innover dans les opérations tout au long de la chaîne d’approvisionnement et dans tous les secteurs d’activité. »



Trusco Nakayama a passé trois mois à planifier le projet avant son lancement. M. Kazumi dit : « Grâce à la participation des responsables, notamment ceux des services commerciaux, nous avons identifié des problèmes à tous les niveaux de l’entreprise et poursuivons une stratégie tournée vers l’avenir. Ainsi, nous avons établi 15 cas d’utilisation pour les nouvelles exigences commerciales. Les principaux mots clés sont l’automatisation, l’efficacité opérationnelle et la numérisation. »



Trusco Nakayama a désigné IBM comme partenaire principal pour accélérer la création de valeur et pour assurer un rôle de support, de conseil et de développement du système tout au long des phases de planification et de déploiement. IBM prendra également en charge la précédente mise à niveau du système SAP et utilisera son immense expérience pour aider l’entreprise à migrer ses systèmes principaux vers SAP S/4HANA. En réalisant la mise à niveau de la nouvelle solution SAP, Trusco Nakayama accélérera la transformation numérique en développant de nouvelles fonctionnalités et applications cloud, basées sur SAP Cloud Platform, qui permettront à l’entreprise d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de garantir l’automatisation et d’accroître la collaboration externe.



M. Kazumi ajoute : « IBM connaît parfaitement notre entreprise et est heureux de discuter de nos objectifs, et de ce que nous pouvons faire ou non à ce stade. »



Il ajoute : « IBM reconnaît à quel point il est important pour un client et un fournisseur d’être sur la même longueur d’onde. Notre partenariat avec IBM est bien plus qu’une simple relation client-fournisseur, nous avons le sentiment de pouvoir travailler avec IBM sur un pied d’égalité, ce qui est l’un des éléments de réussite de ce projet. »



Les membres du projet doivent se familiariser avec leur entreprise par le biais d’inspections des centres de distribution, à l’image d’une équipe soudée, capable de transcender les barrières opérationnelles.



Le tableau « Equipe des équipes » à l’entrée de la salle de projet témoigne de cette volonté à travers des messages de tous les membres participants accompagnés de photos. M. Kazumi dit : « Il s’agit d’informatique, mais je veux que les gens se sentent humains ».



En outre, l’entreprise a introduit un système conçu avec IBM Watson® Explorer, une plateforme d’analyse de contenu qui s’exécute sur IBM Cloud®, dans le service de recherche de produits sur son site de commerce électronique. Lorsque le client saisit une question à propos du produit, via une recherche textuelle ou vocale, IBM Watson Natural Language Classifier analyse la question et génère des résultats correspondant à la requête. Les articles les plus pertinents sont extraits en tant que réponses potentielles et s’affichent à l’écran. Dans le cadre de ce projet, grâce à IBM Watson Assistant Trusco Nakayama a également élaboré un agent conversationnel baptisé TRUSCO AI Orange Rescue.