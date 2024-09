Fondée il y a plus de vingt ans pour fournir des services de télécommunications, l’entreprise TalkTalk reste fidèle à sa mission d’origine, à savoir rendre la connectivité accessible et abordable partout au Royaume-Uni. « Nous voulons être un opérateur de valeur », affirme Colin Hardy, responsable du service Intrusions et investigations. « Nous fournissons des services haut débit à des tarifs très compétitifs à plus de quatre millions de clients. »

En croissance régulière, stimulée par de multiples acquisitions depuis plusieurs années, TalkTalk devait s’assurer que ses capacités de sécurité continuaient d’évoluer au même rythme que son activité. L’entreprise a décidé de regrouper en interne les tâches jusque-là externalisées et de mettre en place un plan à long terme pour faire mûrir ses opérations de sécurité.

La stratégie de TalkTalk visait à développer trois compétences essentielles en matière de sécurité : les ressources humaines, les processus et la technologie. Une fois son équipe de sécurité élargie, l’entreprise a rapidement compris que pour renforcer son système informatique, elle devait se tourner vers une plateforme de réponse aux incidents ultra-performante.

« En raison de notre développement par acquisitions successives, nous avons multiplié les environnements réseau et les équipements », explique Colin Hardy. « Nous cherchions à regrouper tous les outils de sécurité dans lesquels nous avons investi pour en extraire des données plus riches et améliorer considérablement nos capacités de réponse. »