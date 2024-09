Pour transformer l'infrastructure de son centre de données, Shibuya a choisi la technologie IBM Systems.Les deux centres de données de l'entreprise soutiennent son portefeuille de services, qui va de l'infrastructure complète en tant que service (IaaS) aux opérations en tant que service (OaaS), en passant par les services de sauvegarde et de surveillance à distance.Sans délocalisation ni rapprochement des données, les services de Shibuya permettent aux entreprises basées dans la région nordique de conserver toutes leurs données en Suède avec un fournisseur qui connaît parfaitement les exigences réglementaires.

« "Nous travaillons avec la technologie IBM et la revendons depuis longtemps, et elle a toujours été de la plus haute qualité disponible sur le marché », explique M. Wibeck. « La dernière génération de serveurs, de systèmes de stockage et de réseaux IBM n'est pas différente, nous donnant la base idéale pour construire des centres de données vraiment modernes qui nous distinguent de nos concurrents. »

Pour optimiser ses ressources de traitement, Shibuya a mis en œuvre des serveurs IBM Power® Systems S922, virtualisés avec IBM PowerVM et exécutant les systèmes d’exploitation IBM AIX, IBM i, Red Hat Enterprise Linux et SUSE Linux Enterprise Server (lien externe à ibm.com).L'entreprise utilise la plateforme Red Hat OpenShift pour conteneuriser et déployer des applications.Shibuya profite de l'augmentation des performances offerte par les processeurs IBM POWER9 pour réduire les temps de réponse des applications critiques des clients.

« Nos clients comptent sur nous pour gérer leurs systèmes les plus essentiels, comme les applications Infor M3 et SAP pour l'ERP et la logistique », confie M. Wibeck.« IBM Power Systems est notre technologie de choix pour les serveurs depuis 16 ans, et chaque génération permet un grand bond en avant en termes de performances et de facilité de gestion.En déployant des serveurs IBM Power Systems dans une configuration haute disponibilité dans nos deux centres de données, nous pouvons fournir les services polyvalents et sans interruption dont les entreprises ont besoin pour exécuter leurs opérations 7 jours sur 7. »

Pour étendre ses capacités, Shibuya a choisi un environnement de stockage défini par logiciel basé sur les réseaux de stockage IBM FlashSystem 5000, ainsi que des bandothèques IBM TS4300 pour les sauvegardes de données.La société a également déployé des commutateurs IBM Storage Networking SAN64B-6 pour répondre aux exigences de réseau de sa nouvelle infrastructure de centre de données à haute performance.

« Nous profitons des outils IBM Spectrum Storage pour simplifier la gestion des données au sein de notre infrastructure », explique Wibeck.« Intégré au stockage IBM FlashSystem, IBM Spectrum Virtualize nous offre un point de contrôle unique qui nous permet de déplacer les données facilement et en toute sécurité.IBM Spectrum Protect nous offre une protection évolutive des données pour l'ensemble de notre environnement, en prenant en charge nos services de sauvegarde. »