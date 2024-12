L’IA est déjà utilisée pour éclairer les décisions d'embauche, l'octroi de crédit ou encore l'accès au logement. Comme elle a des répercussions majeures sur la vie, il est essentiel que nous gérions l'IA de manière responsable.

Or, cette gestion responsable est plus facile à dire qu’à faire. Et Christina Montgomery, directrice de la confidentialité et de la confiance chez IBM, souhaite que l’IA demeure un vecteur de changement positif.

« Au sein d'IBM, nous avons créé un comité d'éthique de l'IA – que je copréside actuellement – pour relever ce défi », ajoute Christina Montgomery. « Nous avons formulé des principes concernant l'IA, à savoir qu'elle doit être transparente et explicable. Elle doit préserver la confidentialité, être sûre, inclusive et équitable. Bien que le conseil d'administration ait contribué à intégrer ces principes dans notre culture, nous devons aller plus loin pour garantir leur application au sein de notre entreprise. »

Heureusement, IBM possédait une solide expérience en vue de gérer un large afflux de régulations comme celui-ci.

« Notre conformité au RGPD [Règlement général sur la protection des données] est probablement l'analogue le plus proche de ce à quoi nous avons dû faire face pour l'IA », note Lee Cox, vice-président de la gouvernance intégrée, des services et de la recherche au sein de l'IBM Office of Privacy and Responsible Technology. « Auparavant, la manière dont nous faisions face aux défis de conformité liés à la protection des données était plus locale – nombre de nos programmes étaient régionalisés. Ils remplissaient leur mission, mais il aurait fallu beaucoup de travail pour les adapter aux nouvelles demandes. »

Il poursuit : « Mais avec le RGPD et les autres réglementations en lien avec la confidentialité, nous devions commencer à nous coordonner au niveau mondial. Nous avons dû nous adapter rapidement car nous étions confrontés à davantage d'obligations et d'exigences autour de l'utilisation des données. »

Pour assurer cette supervision mondiale, IBM a créé un système de gestion de la confidentialité et de l’IA (PIMS) à l’échelle de l’entreprise. Forts de ce succès, Christina Montgomery et son équipe ont estimé qu’IBM pourrait améliorer cet outil afin de mieux documenter et suivre la conformité de ses opérations d’IA.

Tout comme pour la protection de la vie privée, l’IA a fait l’objet d’une avalanche de nouvelles réglementations, tant au niveau national que régional, au cours des dernières années. De même, diverses alliances et associations mondiales ont élaboré des directives visant à encourager l’IA à se comporter de manière éthique et responsable. Mais il peut être difficile de répondre à ces attentes croissantes à grande échelle.

« Nous sommes une grande entreprise présente dans plus de 170 pays à travers le monde », ajoute Christina Montgomery. « Nous regroupons plus de 400 entités juridiques distinctes qui font affaire avec 13 000 fournisseurs et 150 000 partenaires commerciaux. À cette échelle, il peut être difficile, du point de vue de la gouvernance, de mettre nos quelque 250 000 employés au diapason ».