Stimuler la créativité et l’impact à l’échelle grâce à l’IA générative

IBM développe un assistant créatif alimenté par l’IA pour aider à modéliser le contenu et dynamiser l’innovation
Les campagnes et les actifs marketing ne sont pas de simples supports. Ils constituent la voix, le visage et l’essence même d’une marque. Chez IBM, les spécialistes du marketing peuvent se retrouver submergés par le travail incessant de création de contenu. Les équipes marketing de l’entreprise sont chargées de produire un large éventail d’actifs créatifs, notamment des articles de blog, des témoignages de clients, des fiches techniques et des publications sur les réseaux sociaux.
Le processus de brainstorming, de recherche, de rédaction, de structuration, d’édition et de validation de chaque élément pour en garantir la clarté, l’exactitude, la lisibilité et l’alignement avec la marque peut occuper une part importante de la semaine de travail d’un professionnel du marketing.
Le coût d’opportunité représente un défi encore plus grand. En se concentrant autant sur la production, les spécialistes du marketing ne peuvent pas toujours consacrer autant de temps à la planification stratégique, ce qui compromet leur capacité à se préparer aux moments clés du marché.
Une autre lacune évidente réside dans l’absence de modèles standardisés et conformes à la marque pour certaines ressources marketing courantes d’IBM. Le besoin de cadres de contenu reproductibles est particulièrement marqué dans les programmes à fort volume, tels que les témoignages de clients, où un léger retard peut ralentir considérablement la production.
Animée par un objectif précis et un sentiment d’urgence, et conformément aux objectifs d’IBM visant à simplifier et automatiser les workflows à l’aide de solutions d’IA agentique, l’équipe de création et de contenu d’IBM s’est attelée à la conception d’une solution capable d’aider les créatifs marketing à produire du contenu. Elle souhaitait développer une solution alimentée par l’IA capable d’accélérer le processus créatif, de démocratiser les informations sur les produits et de donner à chaque membre de l’équipe les moyens de concevoir un contenu intelligent et stratégique. C’est ainsi qu’est né Creative Assistant.
Creative Assistant a été conçu pour être bien plus qu’une simple interface front-end. Il s’agit d’un outil dédié, alimenté par l’IA, destiné à dynamiser la création de contenu en alliant précision, rapidité et intégrité de la marque.
Le processus commence par un prompt de l’utilisateur. À partir de ce prompt, un réseau sophistiqué de microservices, d’API et d’agents intelligents se met en action. Le système utilise la génération augmentée de récupération (RAG) avec Elasticsearch pour enrichir le prompt afin d’extraire le contexte à la fois des données fournies par l’utilisateur et des sources de connaissances fiables d’IBM.
Un service de reclassement a ensuite été ajouté pour hiérarchiser les informations les plus pertinentes pour la génération, afin que chaque réponse soit fondée sur la pertinence et la précision. L’entrée enrichie a été transmise à un grand modèle de langage (LLM) formé et hébergé sur IBM watsonx.ai, qui offrait une flexibilité dans la sélection et l’entraînement des modèles en fonction de la tâche à accomplir. Si les modèles de fondation IBM Granite sont couramment utilisés pour leurs performances dédiées aux entreprises, d’autres modèles sont également employés, le cas échéant, pour aider à obtenir des résultats optimaux. Le modèle choisi convertit les données brutes en contenu sur mesure de haute qualité, présenté dans des modèles prédéfinis pour les e-mails, les présentations, les articles de blog, les témoignages de clients et les pages produits. Le système est régulièrement optimisé afin d’améliorer la qualité des réponses.
En coulisses, des agents d’IA décomposent les tâches, coordonnant les recherches et la génération. Le résultat final est transmis à une interface utilisateur React sur mesure, qui met en forme la réponse dans des modèles clairs et lisibles, prêts à être révisés.
La force de Creative Assistant réside dans ses fondements : un écosystème riche de sources de données fiables d’IBM, notamment IBM.com, la documentation produit, les directives de marque, les études de la concurrence, les IBM RedBooks et des référentiels privés tels que Seismic. Un processus automatisé utilisant IBM Cloud Object Storage permet de garantir que ces sources de données sont périodiquement indexées et stockées dans les IBM Cloud Databases for Elasticsearch et Milvus sur le magasin de données IBM watsonx.data . L’indexation et le stockage des données permettent d’effectuer des requêtes vectorielles précises et de récupérer des données rapidement et de manière évolutive, tant dans les jeux de données publics que privés.
S’appuyant sur cette base, l’équipe de création et de contenu d’IBM a développé la nouvelle génération de Creative Assistant depuis son lancement initial. La version améliorée inclut une expérience de chat pilotée par un agent, une surveillance en temps réel avec IBM Instana Observability, des capacités de révision de la qualité et du guide de style, ainsi qu’une fonctionnalité d’historique des conversations.
En simplifiant certaines étapes du processus créatif et en rationalisant les workflows, Creative Assistant aide les équipes marketing d’IBM à se concentrer sur l’essentiel : fournir des actifs créatifs percutants et conformes à l’image de marque, tout en ouvrant la voie à l’avenir.
Bien que son adoption soit encore en cours et que d’autres outils soient également utilisés pour améliorer le workflow, Creative Assistant représente une avancée significative pour relever les défis liés à la rapidité, à la cohérence et à l’échelle. Grâce à des modèles prédéfinis et conformes à la marque, Creative Assistant permet de réduire considérablement le temps que les spécialistes du marketing consacrent à la mise en forme et à la structure, afin de se consacrer davantage à leur dimension créative. Au cours de la première année suivant son lancement, l’outil a attiré plus de 1 010 utilisateurs actifs qui ont généré plus de 7 000 brouillons d’actifs dans 10 formats de contenu différents.
Creative Assistant a été particulièrement transformateur pour le flux de travail consacré aux témoignages de clients. Une petite équipe de contenu, chargée de mettre en avant les voix des clients et des partenaires et de répondre rapidement aux opportunités du marché avec des récits convaincants, était souvent ralentie par des capacités fluctuantes et des priorités concurrentes. Grâce à l’intégration de l’outil dans leur workflow, les membres de l’équipe peuvent désormais générer rapidement des ébauches de témoignages de haute qualité et conformes à la marque, sans dépendre des chefs de projet ou des rédacteurs. Au cours de la première année suivant son lancement en 2025, ce flux a produit plus de 2 400 ébauches et versions de témoignages de clients afin de faciliter les itérations au cours du processus créatif initial. Les premières esquisses sont créées en environ quatre heures. De plus, les brouillons de témoignages de clients prêts à être révisés et affinés par les rédacteurs et les éditeurs pour garantir leur conformité aux normes de la marque IBM, peuvent désormais être finalisées en seulement cinq jours environ, contre dix jours auparavant, soit une amélioration estimée à 50 %. L’équipe a également rationalisé la création de résumés d’une page des témoignages de clients, des ressources essentielles pour les équipes commerciales, les partenaires et les dirigeants qui permettent de mettre rapidement en avant l’impact et de susciter un engagement significatif. Ce qui prenait auparavant environ une heure ne prend désormais qu’une dizaine de minutes, soit un gain d’efficacité d’environ 80 %. Cette évolution permet à l’équipe de répondre aux opportunités du marché avec plus de rapidité et de cohérence, sans compromettre la qualité ni la voix de la marque.
Au-delà de la rapidité et de l’échelle, Creative Assistant offre également une aide à la rédaction intégrée pour la grammaire, la clarté et le ton. Un assistant produit intégré démocratise l’accès aux informations sur les produits, permettant à chaque membre de l’équipe de créer un contenu précis et éclairé sans avoir à dépendre d’une expertise cloisonnée ou à mener des recherches approfondies.
À l’avenir, l’équipe de création et de contenu d’IBM prévoit de rationaliser davantage le cycle de vie du contenu en ajoutant des fonctions supplémentaires, telles que des capacités de traduction et des outils de workflow conçus pour introduire une automatisation plus intelligente dans le processus créatif. Associé à un vaste ensemble de solutions d’IA agentique et d’automatisations innovantes actuellement déployées ou en cours de développement, Creative Assistant contribuera à faire progresser la vision d’IBM pour une division marketing plus stratégique.
IBM est une entreprise technologique mondiale qui propose une large gamme de produits et de services dans les domaines du cloud computing, de l’IA, de l’analyse de données et du conseil. Elle s’engage en faveur de l’innovation technologique, avec un accent particulier sur la recherche et le développement.
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IBM, le logo IBM, Granite, IBM Cloud, IBM Cloud Object Storage, IBM Cloud Databases for Elasticsearch, IBM Instana Observability, Redbooks, IBM watsonx, IBM watsonx.ai et watsonx.data sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.
Les déclarations relatives à l’orientation et aux intentions futures d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des objectifs.