Stimuler la créativité et l’impact à l’échelle grâce à l’IA générative

En simplifiant certaines étapes du processus créatif et en rationalisant les workflows, Creative Assistant aide les équipes marketing d’IBM à se concentrer sur l’essentiel : fournir des actifs créatifs percutants et conformes à l’image de marque, tout en ouvrant la voie à l’avenir.

Bien que son adoption soit encore en cours et que d’autres outils soient également utilisés pour améliorer le workflow, Creative Assistant représente une avancée significative pour relever les défis liés à la rapidité, à la cohérence et à l’échelle. Grâce à des modèles prédéfinis et conformes à la marque, Creative Assistant permet de réduire considérablement le temps que les spécialistes du marketing consacrent à la mise en forme et à la structure, afin de se consacrer davantage à leur dimension créative. Au cours de la première année suivant son lancement, l’outil a attiré plus de 1 010 utilisateurs actifs qui ont généré plus de 7 000 brouillons d’actifs dans 10 formats de contenu différents.

Creative Assistant a été particulièrement transformateur pour le flux de travail consacré aux témoignages de clients. Une petite équipe de contenu, chargée de mettre en avant les voix des clients et des partenaires et de répondre rapidement aux opportunités du marché avec des récits convaincants, était souvent ralentie par des capacités fluctuantes et des priorités concurrentes. Grâce à l’intégration de l’outil dans leur workflow, les membres de l’équipe peuvent désormais générer rapidement des ébauches de témoignages de haute qualité et conformes à la marque, sans dépendre des chefs de projet ou des rédacteurs. Au cours de la première année suivant son lancement en 2025, ce flux a produit plus de 2 400 ébauches et versions de témoignages de clients afin de faciliter les itérations au cours du processus créatif initial. Les premières esquisses sont créées en environ quatre heures. De plus, les brouillons de témoignages de clients prêts à être révisés et affinés par les rédacteurs et les éditeurs pour garantir leur conformité aux normes de la marque IBM, peuvent désormais être finalisées en seulement cinq jours environ, contre dix jours auparavant, soit une amélioration estimée à 50 %. L’équipe a également rationalisé la création de résumés d’une page des témoignages de clients, des ressources essentielles pour les équipes commerciales, les partenaires et les dirigeants qui permettent de mettre rapidement en avant l’impact et de susciter un engagement significatif. Ce qui prenait auparavant environ une heure ne prend désormais qu’une dizaine de minutes, soit un gain d’efficacité d’environ 80 %. Cette évolution permet à l’équipe de répondre aux opportunités du marché avec plus de rapidité et de cohérence, sans compromettre la qualité ni la voix de la marque.

Au-delà de la rapidité et de l’échelle, Creative Assistant offre également une aide à la rédaction intégrée pour la grammaire, la clarté et le ton. Un assistant produit intégré démocratise l’accès aux informations sur les produits, permettant à chaque membre de l’équipe de créer un contenu précis et éclairé sans avoir à dépendre d’une expertise cloisonnée ou à mener des recherches approfondies.

À l’avenir, l’équipe de création et de contenu d’IBM prévoit de rationaliser davantage le cycle de vie du contenu en ajoutant des fonctions supplémentaires, telles que des capacités de traduction et des outils de workflow conçus pour introduire une automatisation plus intelligente dans le processus créatif. Associé à un vaste ensemble de solutions d’IA agentique et d’automatisations innovantes actuellement déployées ou en cours de développement, Creative Assistant contribuera à faire progresser la vision d’IBM pour une division marketing plus stratégique.