Les concessionnaires Honda Pakistan fournissent des services après-vente, qui comportent la maintenance, les réparations et l’entretien des véhicules, à des milliers de clients chaque année. Auparavant, ces concessionnaires s’appuyaient sur des processus manuels pour traiter les réclamations de garantie et commander les pièces détachées, ce qui entraînait souvent des retards de livraison affectant la satisfaction des clients. De plus, Honda Pakistan ne disposait pas d’une vue d’ensemble à jour sur les niveaux de stock et les commandes. Les stocks au niveau local pouvaient donc parfois être épuisés, même si les pièces étaient en fait disponibles.

Comme de nombreux leaders de l’industrie automobile, Honda Pakistan s’appuie sur les solutions SAP pour gérer ses activités. L’entreprise s’est alors rendu compte que passer du système ERP SAP à la plateforme SAP S/4HANA de nouvelle génération lui permettrait d’utiliser les données des commandes des concessionnaires en temps réel pour créer un processus de planification et de réapprovisionnement automatique pour les pièces détachées et ainsi offrir des services rapides et satisfaire les clients.

« Nous sommes convaincus que des innovations telles que l’expérience mobile de SAP Fiori® et la technologie d’analyse en mémoire de SAP S/4HANA nous permettront d’améliorer l’efficacité du traitement des opérations et la satisfaction des clients, affirme M. Ali. Pour maximiser la valeur de notre investissement dans SAP S/4HANA, nous avons cherché une plateforme d’infrastructure informatique capable d’offrir les performances, l’évolutivité et la fiabilité nécessaires à ces charges de travail exigeantes et stratégiques. »