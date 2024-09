Dans un premier temps, Hendrickson a envisagé de développer une solution API en interne. Mais ils se sont rapidement rendu compte que l'échelle et le personnel nécessaires rendraient cette solution irréalisable. Heureusement, lorsque Hendrickson a migré vers un système ERP basé sur le cloud une décennie auparavant, il a adopté la solution IBM Sterling® Supply Chain Business Network Premium, un service géré, pour connecter le système à ses clients, ses partenaires commerciaux et ses employés. La plateforme IBM Sterling™ joue le rôle de traducteur entre les différents formats de transaction des clients.

Depuis son installation, la plateforme a reçu de bonnes notes de la part des employés de Hendrickson. « L'équipe EDI de Hendrickson a toujours été très enthousiaste à l'égard d'IBM et de la solution IBM Sterling Supply Chain for Business Network Premium », déclare M. Kannan.

Il se trouve qu'IBM se préparait déjà à déployer une capacité supplémentaire appelée API Gateway B2B pour sa solution Sterling. Et c'était exactement ce dont Hendrickson avait besoin pour répondre à la demande de son client fabricant de camions. Cette fonctionnalité étend les types de transactions qu'IBM Sterling Supply Chain Business Network peut gérer pour inclure non seulement les transactions API et EDI, mais aussi les transactions hybrides convertissant les flux EDI existants en flux API, le tout au sein d'un seul et même réseau d'entreprise. Le fait de conserver toutes les transactions sur le même réseau permet de réduire les interruptions opérationnelles et les temps de réponse aux incidents, d'améliorer la visibilité des données et de renforcer la sécurité.

Du point de vue de Hendrickson, la mise en œuvre s'est déroulée sans heurts. En tant que service géré, la solution IBM Sterling comprend un chef de projet et une équipe d'assistance IBM. « L'approche s'est faite par étapes. Nous avons défini les besoins et IBM est revenu avec la solution », indique M. Kannan. « Nous organisions une conférence téléphonique hebdomadaire au cours de laquelle IBM nous expliquait ce qu'elle prévoyait de faire. Nous leur faisions part de nos commentaires, ils nous écoutaient et ajustaient la solution. Nous avons assisté aux réunions, intégré la solution et effectué des tests. Mais IBM s'est chargé de tout le reste. »

Finalement, l'équipe d'IBM a mis en œuvre la solution dans les 13 sites de Hendrickson qui fournissaient des composants au client fabricant de camions. L'équipe n'a pas seulement respecté le délai fixé par le client de Hendrickson, elle l'a devancé. Hendrickson et son plus grps client étaient plus que satisfaits des résultats.