Grâce à IBM Supply Chain Business Network qui gère ses processus EDI, CEVA Logistics peut livrer à temps, à chaque fois, améliorant ainsi la satisfaction client tout en développant ses activités.

« Auparavant, les volumes d'EDI que nous connaissions lors du Black Friday mettaient à rude épreuve nos systèmes EDI et nos relations avec les clients », déclare Jeff Liddicoat. « Grâce à notre plateforme IBM moderne, nous pouvons ravir nos clients avec une qualité de service EDI inégalée. Nous pouvons ajouter une capacité EDI supplémentaire à la solution IBM en appuyant sur un bouton, et mettre le système en ligne en quelques jours, et non en quelques semaines, 90 % plus rapidement qu'auparavant. Et comme IBM Supply Chain Business Network offre une capacité élargie, nous ne payons que pour les ressources informatiques dont nous avons besoin.

« Nous avons récemment transféré l'un de nos plus gros clients sur la plateforme à temps pour le Black Friday. La solution IBM a parfaitement géré le pic des volumes EDI, ce qui nous a permis de répondre aux attentes d'un client important, voire de les dépasser, et de le fidéliser. Nombre de nos clients attribuent des bonnes notes à leurs prestataires logistiques. Nous avons récemment remporté le prestigieux prix du fournisseur de l'année décerné par l'un de nos plus gros clients du secteur automobile, et nous sommes convaincus que notre solution d'intégration B2B d'IBM nous permettra de continuer à recevoir des excellents résultats et à jouir d'une solide réputation, ce qui nous aidera à fidéliser nos clients. »

Alors que CEVA Logistics continue de migrer vers le cloud d'IBM, elle planifie déjà des moyens innovants pour améliorer son offre de services EDI à l'entreprise.

« La logistique est un secteur très compétitif et caractérisé par des marges étroites », explique Jeff Liddicoat. « Pour faire des offres compétitives et protéger notre rentabilité, nos utilisateurs professionnels demandent des devis pour de nouveaux services EDI. Comme notre approche précédente dépendait d'un grand nombre de ressources internes différentes, il était extrêmement difficile d'estimer les délais et les ressources nécessaires.

« La solution IBM nous permet d'offrir à l'entreprise un catalogue libre-service à prix fixe, qui lui indique le temps et le coût exacts de la mise en place de nouvelles cartes et de nouveaux partenaires commerciaux, ce qui lui permet de présenter plus facilement des offres compétitives afin de susciter l'intérêt de nouveaux clients. IBM nous permet même d'offrir un accès en libre-service aux informations sur le temps de fonctionnement de l'EDI et les statuts de livraison des messages dans un portail interne sécurisé appelé CEVA Matrix Connect. »

Jeff Liddicoat commente : « Une fois notre migration vers le cloud d'IBM achevée, nous estimons que nous réduirons de 40 % notre délai de mise sur le marché de nouvelles connexions EDI, ce qui nous permettra d'attirer de nouveaux clients encore plus rapidement. Nous étudions même la possibilité de créer des modèles EDI prédéfinis, ce qui permettrait d'accélérer l'intégration, de réduire les coûts et d'accroître notre compétitivité. »

Il conclut : « IBM Supply Chain Business Network est tellement flexible et réactif que nous le considérons comme une extension de notre activité. Grâce à notre partenariat étroit avec IBM, nous avons obtenu les performances, l'évolutivité et la disponibilité de l'EDI dont nous avions besoin pour concrétiser nos ambitions de croissance. »