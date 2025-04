Heifer avait deux objectifs principaux en entreprenant le projet. « Nous voulions adopter une approche innovante des services de vulgarisation numérique, explique A. Marie. Nous voulions non seulement fournir à de nombreux agriculteurs des recommandations agronomiques spécifiques, mais aussi aborder la question du changement de comportement et des liens avec le marché. »

Dans le cadre de la première étape du programme IBM Sustainability Accelerator, Heifer et IBM ont organisé une série de sessions de design thinking au cours desquelles les deux organisations se sont attelées à l’élaboration d’une stratégie technologique pour le projet. Conformément à l’objectif du programme, à savoir travailler avec les utilisateurs finaux pour élaborer des solutions qui répondent à leurs besoins, Heifer a ensuite organisé une deuxième série de sessions avec les agriculteurs eux-mêmes. Cette démarche a joué un rôle clé dans la transition des agriculteurs d’une approche empirique à une approche basée sur les données.

À l’approche de la saison des pluies, Heifer a travaillé avec IBM Consulting et d’autres unités commerciales d’IBM selon la méthode IBM Garage, le modèle d’engagement collaboratif d’IBM qui combine les collaborateurs, les processus et la technologie. « Nous avons adopté une approche commune visant à faire émerger les exigences de conception et à les intégrer dans les backlogs, à réaliser des sprints, puis à déployer et tester les mises à jour sur le terrain, explique A. Marie. À la fin du programme IBM Sustainability Accelerator, il ne semblait plus y avoir une équipe Heifer et une équipe IBM, mais une seule. »

« C’est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencer à prendre forme, poursuit-elle. Nous ne nous sommes pas contentés de répondre aux exigences fonctionnelles, nous avons également relevé des défis programmatiques et réfléchi à d’autres domaines de valeur que nous pourrions offrir grâce à la solution. »

La version améliorée d’OpenHarvest qui en a résulté combine la technologie et la participation de la communauté. Elle se compose de la plateforme administrative OpenHarvest fonctionnant sur IBM Cloud ainsi que d’une application mobile pour les coordinateurs locaux, c’est-à-dire les agriculteurs qui conseillent leurs pairs sur les cultures à planter et le moment opportun pour le faire.

La solution exploite les API IBM Environmental Intelligence basées sur l’IA pour collecter et analyser des données provenant de diverses sources : prévisions météorologiques hyperlocales en temps réel, données sur l’humidité et la composition du sol provenant d’un centre local d’analyse des sols, et données collectées par les coordinateurs communautaires. Le système génère ensuite des recommandations pour chaque agriculteur, par exemple quand planter, quelle quantité d’engrais utiliser et quand récolter. Étant donné que la plupart des agriculteurs n’ont pas de smartphone, ils reçoivent les recommandations sous forme de SMS sur leur téléphone mobile classique. Le système utilise également des techniques de machine learning, en particulier le clustering, pour prédire quand des recommandations spécifiques seront déclenchées tout au long de la saison agricole, ce qui permet aux administrateurs de planifier et d’allouer plus efficacement les ressources telles que les semences, les engrais, etc.

Heifer doit s’assurer que les agriculteurs suivent les recommandations afin de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pour les encourager à le faire et favoriser les pratiques agricoles basées sur les données, l’équipe de Heifer a mis en place un programme d’incitation dans le cadre duquel les agriculteurs reçoivent un relevé numérique vérifiable de leurs opérations sur le terrain. Les dix agriculteurs ayant obtenu le meilleur rendement ont reçu 40 kg de graines d’arachide, ce qui suffit pour planter près d’un demi-hectare.

Les coordinateurs communautaires se rendent dans les exploitations agricoles, collectent et étiquettent les données pertinentes, et prennent des photos grâce à l’application sur leur smartphone. Des étudiants en agriculture d’une université locale analysent ensuite les photos pour vérifier que les recommandations ont été appliquées. En participant au programme, les agriculteurs peuvent accéder à des sources de crédit abordables pour acheter des semences et des fournitures de haute qualité.