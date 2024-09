Les entreprises tournées vers l’avenir sont façonnées par les actions qu’elles entreprennent aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons demandé à Morning Consult, un cabinet de recherche indépendant, de mener une étude auprès de 3 250 décideurs mondiaux spécialisés en informatique et en stratégie de durabilité, pour savoir ce qu’ils ont prévu en matière d’investissements, de priorités et de stratégie, et ainsi mieux comprendre à quoi ressemblera l’environnement de durabilité en 2024.



Ses conclusions révèlent que vos pairs s’engagent activement dans sept domaines clés pour opérationnaliser leurs objectifs de durabilité et générer une nouvelle valeur pour l’entreprise. Ce rapport est une lecture critique pour toute organisation cherchant à mieux comprendre quels sont les derniers facteurs clés pour réussir et comment les appliquer pour avancer vers la réalisation des objectifs de durabilité.