La mission de protection des consommateurs du GIA est à l'origine de l'idée de cette innovation. Mais le GIA avait un autre objectif pour ce projet : atteindre les plus hauts niveaux de sécurité des données pour protéger l'intégrité de la gradation des diamants. Les diamants sont une marchandise de grande valeur, et la protection du processus de gradation était d'une importance capitale. IBM Cloud App ID permet de s'assurer que le téléchargement et le traitement des images des diamants sont effectués avec des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment l'authentification multi-facteur, le Single Sign On et les politiques de mot de passe définies par l'utilisateur.



« La transmission des données de nos locaux vers le cloud est très sécurisée », affirme M. Patel. « L'algorithme qui effectue le travail dans le cloud doit être aussi protégé que la formule du Coca-Cola. Tout ce que nous avons élaboré dans notre architecture est conçu pour garantir la sécurité et l'intégrité de l'ensemble du processus de bout en bout. »

Les images sont stockées à l'aide d'IBM Cloud Object Storage, une solution de stockage rentable qui répond à toutes les exigences du GIA en matière d'évolutivité et d'accessibilité. IBM Cloud Object Storage offre également un chiffrement intégré et un stockage WORM (write once read many) verrouillable et conforme aux politiques.

Tout au long de l'engagement, l'équipe IBM Strategic Embedded Partnerships (ESA) a été présente pour développer un partenariat stratégique mutuellement bénéfique entre les deux entreprises. Non seulement cette équipe assure la continuité et le soutien d'un point de vue commercial, mais elle a également contribué à la mise en place de la structure juridique et commerciale qui sert de base à ce type de partenariat.