La start-up fintech Flowpay a entamé son parcours avec beaucoup de données et une idée : proposer une solution de financement en ligne simple et efficace aux petites et moyennes entreprises (PME) tchèques. Après un franc succès sur son premier marché, Flowpay s’apprêtait à cibler une clientèle internationale. Pour pénétrer de nouveaux marchés, Flowpay doit collecter des métadonnées pour classer les données de transaction de ses clients potentiels selon la directive sur les services de paiement (DSP2). Un processus jusque-là chronophage, qui a poussé l’entreprise à revoir son approche pour atteindre ses objectifs de croissance.

Flowpay a participé à une série d’ateliers d’innovation dans le cadre du programme Fintechx d’IBM. Ce fut le début de sa collaboration avec IBM Client Engineering. L’objectif de l’entreprise était de mettre en œuvre l’IA générative afin de renforcer ses processus. Fruits de ce partenariat, deux processus assistés par l’IA ont été créés et testés par sept utilisateurs au cours d’un projet pilote de quatre semaines. Le premier a été conçu pour accélérer et simplifier la création de métadonnées, tandis que le second permet d’automatiser la création d’un rapport de souscription. Les deux processus s’appuient sur IBM watsonx.ai, une suite intégrée d’outils d’IA conçus pour faciliter une gestion sécurisée et collaborative des données, ainsi que l’automatisation des processus.