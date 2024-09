Avec une population de plus de 100 millions d'habitants (lien externe à ibm.com), l'Égypte est une terre d'opportunités pour les fournisseurs de services aux consommateurs. Dans un pays où les procédures de paiement sont souvent lentes, fragmentées et complexes, Fawry a identifié un besoin sur le marché, à savoir une passerelle de paiement omnicanal simple et sécurisée.

Haytham Abbas, directeur de l'infrastructure chez Fawry, raconte : « Lors de notre lancement en 2008, un ménage moyen devait traiter avec environ 13 fournisseurs de services publics différents. Comme ils devaient généralement effectuer des paiements auprès de chaque fournisseur séparément, souvent en se rendant dans une agence, cela représentait beaucoup de tracas. Nous avons créé un réseau de paiement numérique omnicanal pour faciliter la vie des consommateurs et des entreprises auxquelles ils s'adressent. »

Aujourd'hui, Fawry prend en charge des millions de transactions quotidiennes pour les consommateurs et les entreprises dans plus de 90 000 points de vente (dont des épiceries, des pharmacies, des papeteries et des bureaux de poste), ainsi que par le biais de multiples canaux alternatifs, notamment en ligne, les guichets automatiques et les portefeuilles mobiles. La base de clients et les offres de services de l'entreprise continuent de s'étendre, ce qui entraîne une croissance rapide des données. M. Abbas déclare à ce sujet : « Nos données ont doublé au cours des huit derniers mois et nous prévoyons une croissance encore plus rapide dans les années à venir. »

Le succès de l'entreprise repose sur la fourniture de services rapides et fiables ainsi que sur l'innovation permanente. Voyant l'opportunité d'en faire plus avec ses données, Fawry a évalué son infrastructure technologique pour s'assurer qu'elle était parée pour la prochaine phase de son évolution.

« Non seulement nous devons gérer plus de données, mais nous voulons aussi les utiliser à meilleur escient », explique M. Abbas. « Nous avons mis en place une équipe chargée de la science des données afin d'en faire plus avec les données, en analysant plus en profondeur nos transactions et nos profils d'utilisateurs afin de mieux comprendre les besoins de nos clients. » Pour soutenir ces nouvelles initiatives et continuer à fournir les services réactifs, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui ont fait notre réputation, nous voulions renforcer nos solutions technologiques. »