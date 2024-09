Enfo vise à surpasser ses concurrents en fournissant des services gérés à la fois robustes et rentables. Par conséquent, son équipe doit sélectionner avec grand soin la technologie qui prend en charge cette partie de l'offre de services de l'entreprise.

Jyrki Karjalainen, responsable du développement commercial chez Enfo, explique : « Les clients sont de plus en plus sélectifs, ce qui signifie que nous ne pouvons pas nous permettre de baisser notre niveau de service et que nous devons maintenir des prix compétitifs. Les solutions que nous choisissons pour héberger les environnements de nos clients jouent un rôle crucial pour garantir que nous pouvons répondre à leurs attentes en matière de disponibilité et de rentabilité. »

Alors que le système de stockage des données de production existant d'Enfo approchait de sa fin de vie, l'équipe a dû travailler plus dur pour maintenir des performances constantes et a vu les coûts de maintenance augmenter. Ces deux facteurs menaçant les marges bénéficiaires de l'entreprise, l'entreprise s'est donc lancée dans la recherche de nouvelles solutions.

Juha Leinonen commente : « Nos actifs informatiques sont cruciaux. Aussi, lorsque nous constatons une dégradation des performances, nous devons agir rapidement. Notre objectif est de minimiser les ressources que nous consacrons à la gestion de notre infrastructure informatique, afin de pouvoir répercuter les économies réalisées sur nos clients sous la forme de tarifs compétitifs ».

Consciente que les données constituent souvent l'actif le plus important de ses clients, Enfo a également décidé d'améliorer son approche en matière de protection des données. Juha Leinonen déclare : « Nous avons décidé de déployer le logiciel de sauvegarde et de réplication Rubrik et de passer d'une configuration à site unique à trois sites. Notre précédent stockage de sauvegarde ne répondait pas à la demande. Nous avons donc commencé à rechercher une alternative facile à gérer, évolutive, abordable et compatible avec Rubrik. »