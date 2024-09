Cette solution a permis à Goodiebox de doper son efficacité opérationnelle. L'équipe de Goodiebox fait état d'améliorations dans l'approvisionnement et la conception du colis mensuel, et estime que le modèle de données est devenu 20 fois plus rapide au fil du temps.

« Le processus est désormais moins manuel et il est environ cinq fois plus rapide de planifier nos boîtes chaque mois », note Juliette Giraud. En outre, Annemette Bruhn ajoute ceci : « Nos règles métier sont bien mieux respectées et nous avons pu réduire les stocks en utilisant les dates de péremption des produits comme critère. Nous avons économisé entre 5 et 10 % par boîte. »

Grâce à une planification rationalisée, l'équipe de Goodiebox dispose de plus de temps pour élaborer des box de beauté attrayantes, adaptées à différents publics : un processus créatif essentiel. L'analyse puissante des données permet à Goodiebox de comprendre quels produits sont populaires par pays et segment de marché, et quels produits mènent à des achats ultérieurs en ligne.

En parallèle, Goodiebox utilise des capacités de scénarios de simulation pour prendre de meilleures décisions commerciales. En assurant un développement et un déploiement somme toute assez court, Integrator et IBM ont permis à Goodiebox de réduire les coûts, d’améliorer la productivité et, clé du succès commercial, d’améliorer l’expérience utilisateur.