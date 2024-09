Spécialisé dans l’art et la science des tests logiciels, Testinium aide ses clients à mieux tirer parti de leurs programmes de développement et, en fin de compte, à satisfaire les utilisateurs finaux.

Pour les entreprises qui créent de nouveaux services, la conception, le développement et le test de nouveaux logiciels sont des processus métier critiques. Les banques et les institutions financières dépendent par exemple de leurs applications web et mobiles orientées clients, soutenues par des systèmes back-office complexes, pour innover en matière d’offres et de services. Naturellement, avant de déployer de nouveaux logiciels, les entreprises investissent dans des tests fonctionnels de préproduction. Elles s’appuient sur des scénarios de test automatisés pour mesurer les performances, la fiabilité et la compatibilité de ces logiciels, entre autres choses.

Spécialiste dans le domaine, Testinium s’est rendu compte que nombre de ses clients utilisaient un large éventail d’outils de tests logiciels. L’entreprise a également noté que l’utilisation fragmentée de plusieurs solutions posait des risques liés à des problèmes non détectés et non résolus. En outre, Testinium a également identifié un autre défi majeur : la création de scénarios de test de charge pour explorer le comportement des logiciels. Ce processus de test complexe est plus efficace avec des données réelles, mais celles-ci ne sont disponibles qu’après la mise en production de la solution.

Onur Erdogan, cofondateur et directeur général adjoint de Testinium, remarque : « Nous cherchions à créer une plateforme intégrée qui résoudrait les défis de nos clients en matière de tests logiciels fonctionnels et éliminerait les incertitudes liées à la création de scénarios de test de charge réalistes avant le déploiement. En fin de compte, nous visons à accélérer les processus de test, à améliorer la qualité des logiciels et à aider nos clients à offrir des expériences exceptionnelles à leurs utilisateurs finaux.