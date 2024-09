ExpertSource avait adopté la solution de contrôle automatisé des appels CXReview et cherchait désormais à étendre et à optimiser ses capacités. Lorsque CXReview a évoqué l’idée d’un projet commun avec IBM pour intégrer les nouvelles technologies d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) dans la solution, ExpertSource n’a pas hésité une seule seconde.

« La solution CXReview existante analysait les appels enregistrés et utilisait des mots-clés pour identifier les contenus portant sur la conformité », explique Robin Abraham, directeur du développement commercial chez ExpertSource. « Bien entendu, cela ne pouvait marcher que jusqu’à un certain point, car les gens n’utilisent pas toujours les mots-clés que vous préconisez. Nous tenions absolument à optimiser la solution pour qu’elle comprenne et s’adapte au langage naturel ».

CXReview a invité ExpertSource et deux autres clients à participer à un projet de co-création avec IBM Client Engineering pour développer une solution qui tire parti des services Watson AI. IBM Client Engineering s’appuie sur les technologies de cloud hybride et d’IA d’IBM pour créer des solutions axées sur les résultats et accélérer la création de valeur. Lors de chaque mission, IBM permet aux clients et aux partenaires de définir cette valeur en quelques heures seulement, puis de co-créer pour atteindre l’objectif fixé en quelques semaines. Extrêmement compétente, l’équipe pluridisciplinaire d’IBM associe modèles d’ateliers, accélérateurs techniques et méthodes ayant fait leurs preuves lors des quelques milliers de projets réalisés pour le compte de ses clients, afin de développer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

« Les ateliers organisés par IBM et CXReview comptent parmi les meilleurs auxquels il nous ait été donné de participer », affirme Robin Abraham. « La principale différence résidait dans la qualité des personnes impliquées et dans leur esprit d’équipe : réunis autour d’un objectif commun, nous avons créé un MVP [minimum viable product] en huit semaines seulement ».

Anil Wadhwa : « Nous avons été impressionnés par le dynamisme de l’équipe IBM, ainsi que par sa capacité à saisir rapidement les nuances de notre secteur. Alors que nous savions son excellence technologique, cette capacité à comprendre notre activité dépassait complètement nos attentes ».

Une fois la mission d’IBM Client Engineering accomplie, CXReview a passé huit semaines à peaufiner la solution avant de livrer une première version stable à ExpertSource. CXReview continue de perfectionner la solution et d’y ajouter de nouvelles fonctionnalités, notamment pour étendre le champ d’application à des parties du parcours client autres que le recouvrement.

Actuellement déployée sur Red Hat OpenShift (lien externe à ibm.com), la solution CXReview s’exécute sur Kubernetes, dans tout cloud public ou privé. Grâce à un accord de service intégré avec IBM, la solution appelle les services IBM Watson Studio et IBM Watson Machine Learning en s’appuyant sur les modèles Speech to Text et Natural Language Understanding pour analyser les appels enregistrés et vérifier leur conformité.