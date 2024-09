Boston Scientific s’est mis en relation avec le partenaire commercial IBM AOS International et la société de logistique canadienne RoadLaunch. Ces deux sociétés se sont associées pour créer CORNERSTONE Blockchain Solutions en Colombie.

CORNERSTONE a contribué au développement de la solution pilote, une offre SaaS (Software as a service) qui réside exclusivement sur IBM Cloud. La solution collecte des points de données (transactions, commandes et documents numérisés) et les reproduit sous la forme de smart contracts. L’équipe technique a également pu ajouter l’analyse de produits et d’autres intégrations clés à la solution grâce à l’utilisation par IBM Cloud du protocole blockchain open source Hyperledger Fabric. IBM Cloud Kubernetes Service fait partie des produits offrant sécurité et stabilité tout en aidant à orchestrer les charges de travail et les sources de données fiables.