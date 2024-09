En collaboration avec IBM et le partenaire commercial IBM Var Group S.p.A., Colli del Garda a déployé Trusty, une solution de traçabilité intégrée soutenue par la plateforme IBM Food Trust. Ce nouvel environnement offre une vision claire des chaînes complètes de logistique et de distribution de l'entreprise, et agrège ces données dans un format commun, facilitant ainsi les rapports et la surveillance des opérations en cours. Le système suit également la manipulation des aliments et les procédures de sécurité connexes, enregistrant ces détails dans un grand livre immuable qui facilite la validation et la vérification de chaque étape clé.

« Nous pouvons tout voir en temps réel », ajoute M. Azzini. « Nous savons ce qui se passe avec nos animaux : la fraîcheur de leur nourriture, la date de leur dernière maladie, si leur poids est insuffisant. Cela nous permet de réduire le risque de contamination croisée ou de maladie. Et nous savons ce qui se passe avec nos clients. Nous pouvons voir ce qu'ils achètent et quand ils l'achètent. »

Pour permettre aux consommateurs de consulter plus facilement ces informations de traçabilité, Var Group a intégré le nouvel environnement de la chaîne d'approvisionnement à la solution Trusty du partenaire commercial IBM Apio S.r.l. Désormais, les clients peuvent utiliser l'application Trusty pour scanner un code QR rattaché aux produits carnés Colli del Garda, qui contient toutes sortes de détails (historique des animaux, méthodes de séchage, suivi d'expédition) relatifs à ce produit spécifique. Trusty permet également aux consommateurs de trouver plus facilement des recettes en rapport avec le produit, de laisser des commentaires et de poser des questions concernant des produits spécifiques.