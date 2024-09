Ce sont les mots de Giacomo Paolo Barnocchi, PDG de Bmor, une start-up spécialisée dans le domaine de la formation professionnelle. L'objectif de Bmor est de fournir des solutions technologiques innovantes aux organismes de formation, aux formateurs et aux entreprises. Sa plateforme permet l'insertion et la gestion efficaces et transparentes des données de formation.

La mission de Bmor est de révolutionner la façon dont les informations relatives aux cours de formation sont gérées et vérifiées. L’entreprise souhaite simplifier, accélérer et fiabiliser le processus de confirmation et de validation des données pour toutes les parties prenantes, des participants aux tuteurs, des enseignants aux gestionnaires. Grâce à l’utilisation de la blockchain, elle peut garantir l’immuabilité et la sécurité des données, offrant ainsi une solution unique sur le marché de la formation.

Pour rester compétitive, elle mise sur l’innovation continue et l’adaptation aux besoins d’un marché en constante évolution. Cela inclut des mises à jour constantes de la plateforme, des recherches sur les nouvelles tendances du secteur et une écoute active des commentaires des clients. Elle collabore également avec des experts du secteur et des partenaires stratégiques tels qu’IBM et SAS INFORMATICA pour rester à la pointe et proposer des solutions qui dépassent les attentes des clients.