Après avoir rencontré IBM lors d'un événement sectoriel, Migrato a rapidement réalisé qu'IBM Watson offrait toutes les capacités nécessaires pour répondre aux exigences de la nouvelle législation néerlandaise.

« Lorsque j’ai rencontré IBM pour la première fois, j’ai été intrigué par l’intérêt qu’elle accorde au process mining et à la science des données », se souvient Oscar Dubbeldam. « Après avoir participé à un atelier d’une journée avec IBM, j’avais la certitude qu’IBM Watson Natural Language Processing Library for Embed était exactement la solution dont nous avions besoin. »

IBM Watson NLP Library for Embed est une bibliothèque conteneurisée qui intègre une puissante IA en langage naturel dans les solutions existantes. Basée sur une combinaison d’algorithmes open source et d’algorithmes NLP IBM Research, la solution permet à Migrato de détecter et d’occulter avec précision les informations personnelles sensibles dans les données texte brutes.

En collaboration avec les experts d’IBM Build Lab, Migrato a rapidement transformé sa preuve de concept en une solution à part entière.

Oscar Dubbeldam précise : « Après quelques heures de co-création avec l’équipe IBM Build Lab, nous avons achevé environ 70 % du travail de développement de la solution : c’est un partenariat très efficace. Les conseils pratiques que nous avons reçus de la part d’IBM ont été très précieux, en particulier en ce qui concerne les bonnes pratiques pour intégrer certaines bibliothèques dans notre application Intelligent Content Classifier ».

Grâce à son partenariat avec IBM, Migrato a atteint son objectif d’optimisation de ses capacités NLP. Avec IBM Watson NLP Library for Embed, l’entreprise peut traiter les données non structurées avec encore plus de rapidité et de précision.

« Il ne nous a fallu que cinq jours pour mettre notre nouvelle solution en production, ce qui a été une expérience formidable », déclare Oscar Dubbeldam. « Auparavant, nos analyses de mots-clés étaient basées sur l'analyse statistique de tous les mots utilisés dans un document, mais dans de nombreux cas, les mots les plus courants dans un document ne sont pas les plus importants. Avec IBM Watson NLP Library for Embed, nous pouvons tirer parti de l’IA pour effectuer l’extraction des mots-clés par sujet, ce qui nous aide à comprendre la signification des données non structurées. »