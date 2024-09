Son parcours avec la IBM Maximo Application Suite ne fait que commencer, mais Quant utilise déjà la solution pour gérer plus de 105 000 actifs répartis sur 40 sites clients à travers le monde. L’entreprise commence maintenant à déployer de nouvelles fonctionnalités pour ses techniciens, notamment Maximo Mobile, une plateforme nouvelle génération qui offre un accès instantané aux données opérationnelles.

« Nos techniciens sont très enthousiastes à l’idée de commencer à utiliser Maximo Mobile, commente Bergdahl. Comme la solution intègre l’IA, elle aide les équipes à résoudre les problèmes plus rapidement en répondant aux questions en temps réel, directement depuis l’application. Maximo Mobile facilite également la capture et l’enregistrement d’informations sur les inspections d’actifs. À terme, cela permettra à nos techniciens de se passer de papier, ce qui nous permettra de gagner du temps et de contribuer à la réalisation de nos objectifs en matière de durabilité.

En passant d’une planification basée sur des feuilles de calcul à Maximo Scheduler, Quant permettra à ses équipes mondiales d’optimiser l’allocation de ses ressources à l’aide d’une automatisation intelligente basée sur des règles.

« Grâce à Maximo Scheduler, nos planificateurs seront en mesure de travailler de manière beaucoup plus efficace, car la planification et la gestion des bons de travail se feront sur une seule plateforme intégrée, explique Bergdahl. Maximo Scheduler nous permettra d’être plus transparents avec nos clients et de mieux communiquer la valeur que nous apportons à leurs opérations de gestion des actifs.

En consolidant toutes les données sur les actifs sur une plateforme unique et partagée, Quant permettra à ses équipes de prendre des décisions de maintenance fondées sur les données, ce qui permettra à davantage de clients de libérer la valeur du modèle de maintenance intelligent de Quant.

« Pour offrir la meilleure valeur possible à nos clients, nous voulons être à l’avant-garde de l’évolution du secteur vers la maintenance prédictive, ajoute Bergdahl. Grâce à notre partenariat avec IBM et AFRY, combiné à la longue expérience de Quant en matière de maintenance industrielle, nous sommes convaincus de pouvoir offrir une plus grande disponibilité des actifs et une plus grande valeur pour les dépenses de maintenance de nos clients ».

À l’avenir, Quant prévoit de renforcer son partenariat avec AFRY et IBM. Les possibilités de collaboration future comprennent une stratégie conjointe de mise sur le marché, ainsi que des innovations en matière de durabilité.

Maja Robertsson, directrice des services numériques chez Quant, conclut : « Avec la IBM Maximo Application Suite comme base, nous sommes prêts à découvrir les possibilités d’intégrer des capacités de renseignement environnemental et des rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance dans notre portefeuille de services. Au sein d’AFRY et d’IBM, nous avons trouvé des partenaires qui partagent notre vision de l’avenir et nous sommes impatients d’approfondir notre collaboration dans les années à venir ».