Anadolu Sigorta est la plus ancienne compagnie d’assurance de Turquie. Elle propose une grande variété de produits d’assurance, notamment pour les véhicules, les propriétaires, les voyages, la santé et plus encore. Créé il y a 95 ans, le réseau d’Anadolu Sigorta s’est développé pour établir une grande variété de relations commerciales.

Par exemple, Anadolu Sigorta s’est associée à Isbank, qui exploite environ 1 300 agences. Il existe également environ 2 500 agences Anadolu Sigorta, dont 800 sont suffisamment importantes pour avoir besoin de leurs propres solutions CRM. En outre, les produits Anadolu Sigorta sont répertoriés auprès de plusieurs agrégateurs d’assurance, ce qui permet aux clients potentiels de comparer facilement les offres de différents assureurs.

Anadolu Sigorta a choisi IBM Cloud Pak® for Integration sur la plateforme Red Hat® OpenShift® pour intégrer tous ces systèmes critiques pour l’entreprise. La solution comprend également la plateforme IBM API Connect® et le dispositif IBM® DataPower® Gateway. Ensemble, ces produits contribuent à garantir que les intégrations d’Anadolu Sigorta sont sécurisées, flexibles et hautement disponibles, qui sont la clé d’un système fiable. Le service IBM Event Streams complète la solution, ce qui permet à Anadolu Sigorta et à ses partenaires de répondre aux événements à mesure qu’ils se produisent.

La solution ne se contente pas de gagner la confiance des clients d’Anadolu Sigorta, elle contribue également à consolider les relations avec les partenaires en simplifiant le processus d’intégration des applications. Ismail Özeren, architecte en chef chez Anadolu Sigorta, explique : « Auparavant, nous devions envoyer des e-mails aux clients, leur écrire, leur envoyer un exemple de code et leur parler par téléphone. Le processus est désormais plus simple : nous envoyons simplement au développeur un nom d’utilisateur et un mot de passe. Il peut ainsi consulter toute la documentation et tester les services en ligne. »

L’élégance de ces intégrations se manifeste dans de nombreux domaines d’activité d’Anadolu Sigorta. Par exemple, lorsqu’un client de la mutuelle santé se présente dans un hôpital du réseau, le système de la réception est directement intégré au système d’Anadolu Sigorta. La consultation de l’assuré est automatiquement approuvée sans qu’il soit nécessaire de se connecter au système d’Anadolu Sigorta.

Ceux qui ont souscrit une assurance automobile peuvent également profiter de ce type d’expérience avec Anadolu Sigorta. Lorsqu’un client souhaite souscrire une nouvelle police ou modifier une politique existante, l’application d’Anadolu Sigorta peut traiter cette demande en 10 ou 12 secondes.

Anadolu Sigorta propose également aux clients une application qui leur permet de photographier les reçus des produits ou des services couverts par leurs polices d’assurance. Le système traite ensuite automatiquement les reçus et, dans de nombreux cas, verse la somme à rembourser directement sur le compte bancaire du client.