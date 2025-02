Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à une grande complexité au niveau de la connectivité alors que les silos de données, les workflows inefficaces et les limites des systèmes entravent le partage d’informations. La capacité de développer, de gérer et d’administrer des intégrations indépendamment de l’emplacement et de l’environnement d’hébergement permet de maîtriser ces difficultés.

Les solutions d’intégration IBM permettent de connecter les applications et les systèmes pour débloquer des données critiques rapidement et en toute sécurité, éliminant ainsi les silos tout en accélérant l’automatisation et la transformation des données. Cette approche moderne et efficace des intégrations aide les organisations à accélérer l’innovation, à tirer profit des données et à moderniser leurs applications pour l’IA.