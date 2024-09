¿Qué es el almacenamiento en la nube privada?

Cada vez son más las empresas que ofrecen soluciones basadas en el almacenamiento en la nube privada:

Servicio de almacenamiento simple de Amazon (S3): Amazon ofrece servicios de almacenamiento en la nube privada a través de su popular línea Amazon Web Services (AWS), principalmente a través de dos de sus productos. S3 presenta cierta escalabilidad y proporciona almacenamiento básico y de bajo coste basado en la misma infraestructura utilizada en los servicios en línea de Amazon.

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC): otro producto de AWS, Amazon VPC, ofrece un control completo sobre las redes virtuales. Incluye disposiciones para establecer la conectividad, la ubicación de recursos y la seguridad, y se configura dentro de una consola de servicios de AWS.

Microsoft Azure: Microsoft Azure admite el almacenamiento en la nube privada directamente con la nube privada de Microsoft Azure. Con ella, los usuarios pueden configurar su propia nube privada y utilizar una plataforma informática de Microsoft, todas diseñadas expresamente para las organizaciones que exigen un control total de sus recursos y datos.

Microsoft Azure admite el almacenamiento en la nube privada directamente con la nube privada de Microsoft Azure. Con ella, los usuarios pueden configurar su propia nube privada y utilizar una plataforma informática de Microsoft, todas diseñadas expresamente para las organizaciones que exigen un control total de sus recursos y datos. Nextcloud: Nextcloud ha estado creciendo desde su creación en 2016. Ofrece soluciones de almacenamiento en la nube privada autoalojadas, con variaciones para empresas, proveedores de servicios, educación y el sector público. Nextcloud afirma tener la solución de nube privada autoalojada más implementada en el sector público y las administraciones públicas.

Tenga en cuenta que esta lista dista mucho de ser exhaustiva. Actualmente, muchos CSP ofrecen algunos servicios que complementan la funcionalidad de almacenamiento en la nube privada. Sin embargo, aunque estos servicios se pueden utilizar con fines de almacenamiento en la nube privada, deben satisfacer la definición completa del término (por ejemplo: ¿El almacenamiento se encuentra en las instalaciones? ¿A los servicios accede un único cliente?)

Por ejemplo, muchas empresas utilizan Dropbox como si fuera un almacenamiento en la nube privada, pero el servicio no puede alojarse in situ porque es una plataforma y no un almacén, y además tiene millones de usuarios. Todos los usuarios pueden acceder a Dropbox de forma privada, pero eso no significa que sea un almacenamiento en la nube privada.

Del mismo modo, pocos dudarían de la preeminencia de Apple entre los fabricantes, especialmente en electrónica. Sin duda, millones y millones de usuarios confían en Apple iOS para ejecutar varios dispositivos Mac. Aún así, su principal producto en el ámbito del almacenamiento es Apple iCloud Drive, que puede describirse como un navegador altamente privatizado que le permite ver sus archivos y compartirlos fácilmente. Sin embargo, los archivos deben almacenarse primero en iCloud y no en un servidor privado.

(Objeciones similares impidieron incluir en la lista a Android, Google Drive, Linux y Mega, aunque cada uno de ellos ofrece servicios que de alguna manera imitan a los prestados por el almacenamiento en la nube privada).