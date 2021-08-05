¿Qué es la formación y el desarrollo?

Los programas de formación se pueden crear de forma independiente o a través de un sistema de gestión del aprendizaje, con el objetivo de que los empleados se perfeccionen progresivamente. Las prácticas habituales de formación incluyen orientaciones, charlas, estudios de casos de éxito, juegos de rol, simulaciones y formación por ordenador, incluido el e-learning.

A veces, la función de desarrollo de recursos humanos (HRD) de una organización impulsa la mayoría de los esfuerzos de formación y desarrollo de los empleados. Estos esfuerzos se dividen a grandes rasgos en 2 tipos de programas:

Formación y desarrollo del personal

Una herramienta estratégica para mejorar los resultados empresariales mediante la implantación de programas educativos internos que fomenten el crecimiento y la retención de los empleados.

Formación y desarrollo de la gestión

La práctica de convertir a los empleados en gestores y a los gestores en líderes eficaces mediante la mejora continua de ciertos conocimientos, habilidades y capacidades.