¿Qué son las pruebas del sistema?

Cuando hablemos de las pruebas del sistema, naturalmente nos encontraremos con el tema de las dependencias, que son relaciones que existen dentro de los casos de prueba. En estas situaciones, el resultado de un caso de prueba puede depender parcial o totalmente de los resultados de otros casos de prueba. Las dependencias también pueden afectar a la funcionalidad, los entornos de pruebas o las políticas de seguridad, e incluso pueden repercutir en todo el proceso de pruebas que mantiene una organización.

Las metodologías de prueba del sistema no proporcionan una visión profunda de su funcionamiento interno (recuerde, esta es una forma de prueba de caja negra), sino que le permite saber si una aplicación en particular funciona. La idea es que las pruebas del sistema ayuden a localizar huecos, errores o requisitos faltantes, ya que determinan la funcionalidad general de la aplicación de software.

Las pruebas del sistema suelen realizarse después de las pruebas de integración pero antes de las pruebas de aceptación, lo que garantiza que todos los componentes funcionen juntos correctamente. Como veremos, a menudo abarca tanto los aspectos funcionales como los no funcionales del sistema. Como se basa tanto en las áreas estrictamente funcionales como en las que no son funcionales, aborda aspectos tan amplios como la usabilidad, la seguridad y el rendimiento.

Uno de los principales propósitos de las pruebas del sistema es que permiten verificar que el lenguaje de codificación de un software puede traducirse en un programa utilizable. Sin embargo, el objetivo general de las pruebas del sistema es asegurarse de que el software que se está evaluando es compatible con los requisitos empresariales de los usuarios que confiarán en él.

El proceso de prueba pretende reflejar el mismo entorno de producción que se utilizará, para garantizar que el software funciona como es necesario a pesar de las condiciones cambiantes del mundo real. Del mismo modo, los datos de prueba se crean para imitar datos y situaciones del mundo real. Una vez realizados los casos de prueba, se pueden localizar y corregir los defectos del software.