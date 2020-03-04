El principal beneficio de utilizar el modelo de nube multiinquilino compartida es en el ahorro de costes. Con una solución como IBM® Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared), los equipos de TI pueden extender sus máquinas virtuales a la nube con tanta flexibilidad y escalabilidad como necesiten. Al hacerlo, pueden elegir un modelo de precios bajo demanda o reservado en el que solo pagan por lo que se consume.

Otra ventaja del modelo de nube multiinquilino es que las migraciones son rápidas y optimizadas. El departamento de TI puede empezar a trasladar las máquinas virtuales de VMware a la nube en cuestión de minutos utilizando una consola de autoservicio que facilita la ampliación o reducción rápida de la capacidad para maximizar la rentabilidad. Con un modelo de nube basado en el consumo, muchos equipos de TI descubren que el modelo multiinquilino es particularmente eficaz para configurar sitios de recuperación ante desastres o proporcionar recursos de nube a equipos de desarrollo de software y DevOps que se mueven rápidamente.

El principal beneficio del modelo dedicado de un solo inquilino es que permite a TI mantener el control sobre actividades como la gestión de actualizaciones, la aplicación de parches y otras actividades hasta el nivel del hipervisor. Como señaló TechTarget, las nubes dedicadas “funcionan especialmente bien para cargas de trabajo que consumen muchos recursos” y están “hechas para reducir el tiempo de inactividad y el coste de una organización, al tiempo que promueven la flexibilidad y el rendimiento”. El departamento de TI también tiene más opciones de personalización en lo que respecta a características como el ancho de banda y el almacenamiento.