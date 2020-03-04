A medida que su organización inicia o amplía su transición a la nube, una de las opciones que debe considerar es si utilizar una arquitectura de nube de un solo inquilino (dedicada) o de múltiples inquilinos (compartida).
Cada opción tiene sus propias ventajas y desventajas, que analizaremos en esta publicación.
En el caso de un solo inquilino, los beneficios incluyen un mayor control de gestión y mayores niveles de aislamiento. En el caso de múltiples inquilinos, los beneficios incluyen una puesta en marcha rentable, una rápida capacidad de escalado y la descarga de la gestión y el mantenimiento.
Como beneficio adicional, si su organización está migrando aplicaciones y cargas de trabajo en VMware a un entorno de nube pública o híbrida, ¡no tiene que elegir uno u otro! Puede tomar decisiones para cada aplicación y carga de trabajo en función de lo que sea mejor para su negocio, proporcionando una flexibilidad y agilidad óptimas.
Los líderes empresariales presionan cada vez más a los equipos de TI hacia escenarios que prioricen la nube o incluso solo la nube. La mayoría de las veces, se trata de cuestiones empresariales fundamentales en torno a la agilidad, la economía de la nube y la capacidad de respuesta a las necesidades de empleados y clientes.
Para cualquier empresa con una huella de VMware existente, uno de los primeros pasos hacia la nube es migrar sus máquinas virtuales (VM) a la nube. La idea es ampliar las cargas de trabajo existentes de VMware a la nube utilizando herramientas y tecnologías coherentes en la infraestructura de la nube y on-premises.
Este modelo tiene muchas ventajas cuando se implementa correctamente. Permite a los equipos de TI hacer lo siguiente:
El principal beneficio de utilizar el modelo de nube multiinquilino compartida es en el ahorro de costes. Con una solución como IBM® Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared), los equipos de TI pueden extender sus máquinas virtuales a la nube con tanta flexibilidad y escalabilidad como necesiten. Al hacerlo, pueden elegir un modelo de precios bajo demanda o reservado en el que solo pagan por lo que se consume.
Otra ventaja del modelo de nube multiinquilino es que las migraciones son rápidas y optimizadas. El departamento de TI puede empezar a trasladar las máquinas virtuales de VMware a la nube en cuestión de minutos utilizando una consola de autoservicio que facilita la ampliación o reducción rápida de la capacidad para maximizar la rentabilidad. Con un modelo de nube basado en el consumo, muchos equipos de TI descubren que el modelo multiinquilino es particularmente eficaz para configurar sitios de recuperación ante desastres o proporcionar recursos de nube a equipos de desarrollo de software y DevOps que se mueven rápidamente.
El principal beneficio del modelo dedicado de un solo inquilino es que permite a TI mantener el control sobre actividades como la gestión de actualizaciones, la aplicación de parches y otras actividades hasta el nivel del hipervisor. Como señaló TechTarget, las nubes dedicadas “funcionan especialmente bien para cargas de trabajo que consumen muchos recursos” y están “hechas para reducir el tiempo de inactividad y el coste de una organización, al tiempo que promueven la flexibilidad y el rendimiento”. El departamento de TI también tiene más opciones de personalización en lo que respecta a características como el ancho de banda y el almacenamiento.
Para los equipos de TI que migran cargas de trabajo y aplicaciones de VMware a la nube, la nueva realidad es que no tienen que elegir entre entornos multiinquilino o de un solo inquilino; pueden utilizar ambos, dependiendo de sus necesidades y de las necesidades de la organización. La clave está en beneficiarse de los entornos VMware existentes y todos los conocimientos y herramientas en los que ya han invertido.
¿Cómo elegir la solución adecuada? Comienza con la elección de un proveedor de nube que ofrezca la flexibilidad de utilizar arquitecturas de nube multiinquilino o de inquilino único a través de una variedad de modelos de implementación y precios.
