Cuando las empresas necesitan crear una aplicación, una de las decisiones más importantes que deben tomar sus dirigentes es qué tipo de desarrollo de software utilizar. Aunque hay muchas arquitecturas de software entre las que elegir, las arquitecturas sin servidor y de microservicios son cada vez más populares debido a su escalabilidad, flexibilidad y rendimiento. Además, dado que se espera que el gasto en servicios cloud se duplique en los próximos cuatro años, tanto las instancias sin servidor como las de microservicios deberían crecer rápidamente, ya que se utilizan ampliamente en entornos de cloud computing.

Mientras que las arquitecturas sin servidor son generalmente favorecidas por las startups y las empresas que necesitan crear y escalar rápidamente, los microservicios son más populares entre las organizaciones que requieren una gestión más práctica de la infraestructura backend. Las soluciones sin servidor y de microservicios son ofrecidas por todas las empresas líderes en tecnología de cloud computing, incluidas Microsoft (Azure), Amazon (AWS Lambda), IBM y Google Cloud.

He aquí una mirada más profunda a lo que hace únicos a la arquitectura sin servidor y a los microservicios, y cómo elegir la opción más adecuada para usted.