NPU vs. GPU: ¿cuál es la diferencia?

Las GPU contienen miles de núcleos para realizar las tareas computacionales rápidas y precisas necesarias para la renderización de gráficos. Las NPU priorizan el flujo de datos y la jerarquía de memoria para procesar mejor las cargas de trabajo de IA en tiempo real.

Ambos tipos de microprocesadores destacan en los tipos de procesamiento paralelo utilizados en la IA, pero las NPU están diseñadas específicamente para tareas machine learning (ML) e inteligencia artificial.

Las unidades de procesamiento neuronal (NPU) están viviendo su momento, pero ¿por qué esta tecnología de casi una década de antigüedad está acaparando de repente la atención? La respuesta tiene que ver con los recientes avances en IA (inteligencia artificial) generativa que reavivan el interés público por las aplicaciones de IA y, por extensión, por los chips aceleradores de IA como las NPU y las GPU.