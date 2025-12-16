¿Qué es la integración nativa?

La integración nativa (a veces denominada integración interna o integración punto a punto) se refiere a los métodos integrados para conectar aplicaciones que permiten el intercambio de datos sin necesidad de conectores (o integraciones) externos, como software o middleware de terceros.
Las integraciones nativas suelen ser creadas y mantenidas por los ingenieros de un proveedor de software y a menudo utilizan interfaces de programación de aplicaciones (API) para conectar plataformas. El término “nativo”, en su uso más técnicamente correcto, se refiere a las integraciones entre aplicaciones realizadas por la misma organización, como una integración entre Google Meet y Google Calendar. En la práctica, el término “integración nativa” también se usa comúnmente para referirse a las integraciones que proporciona una de las plataformas involucradas en la integración.
Muchas plataformas, incluidas las ofrecidas por Salesforce, Google, Microsoft y Shopify, ofrecen sus propios mercados con muchas integraciones optimizadas que coloquialmente se denominan “nativas”. Una Integración entre Zoom y Google Calendar proporciona una experiencia de usuario similar a la nativa: la Integración se encuentra en el mercado de Google y está sujeta a un proceso de reseñas por parte de Google que regula el uso de los datos del usuario, el contenido engañoso u ofensivo, las estafas y otros elementos potencialmente inapropiados.
Las integraciones nativas de este tipo están diseñadas para ser lo más fluidas posible, disponibles dentro de la interfaz estándar de una aplicación. Son, en cierto sentido, soluciones listas para usar para conectar dos aplicaciones.
Cuando es posible, las organizaciones suelen optar por integraciones nativas en lugar de integraciones personalizadas o de terceros, ya que las integraciones nativas suelen presentar menos fricción que las soluciones de terceros, y ayudan a las organizaciones a evitar el aumento de tiempo, dinero y trabajo que implica crear y mantener integraciones personalizadas.
Las integraciones nativas están diseñadas para ofrecer las características más utilizadas al mayor número de usuarios. Inevitablemente, son insuficientes para algunos casos de uso. Por ejemplo, el software heredado que ya no recibe soporte o las pequeñas aplicaciones desarrolladas a medida pueden ser demasiado específicas como para conseguir una integración nativa en el mercado de una plataforma.
Es posible que las integraciones nativas tampoco ofrezcan suficiente control para ciertos casos de uso. Es posible que las organizaciones necesiten interacciones “si/entonces” más complejas, integraciones entre varias aplicaciones diferentes en un flujo de trabajo coordinado, un control más detallado del flujo de datos o características de cumplimiento más específicas de las que pueden ofrecer las integraciones nativas. En estos casos, las organizaciones podrían optar por otras soluciones de integración, como las API unificadas o las plataformas iPaaS o iPaaS integradas que permiten una mayor personalización y agilizan la integración de muchas aplicaciones y sistemas.
En ocasiones, el término “API” se utiliza para diferenciar las integraciones de terceros de las integraciones nativas e integradas. Esto es engañoso, ya que las integraciones nativas suelen utilizar API (normalmente API REST) para facilitar el intercambio de datos. La integración nativa es simplemente un enfoque para crear integraciones.
La diferencia no radica en si se trata de una integración mediante API o no; radica en si la integración la desarrolla y mantiene el proveedor de la aplicación o un tercero. En el ejemplo de Zoom y Google, la integración nativa la crearían y mantendrían ingenieros de Zoom o Google. Si no existiera esa integración nativa, una tercera empresa tendría que crear y comercializar esa integración para permitir la integración de los dos productos y sus respectivas características.
Las integraciones nativas se pueden utilizar para ahorrar tiempo, reducir el potencial de errores y agilizar los procesos. Cada organización tiene sus propias necesidades de integración, pero existen muchas estructuras de integración nativas comunes.
Muchos departamentos de TI y equipos de desarrollo utilizan plataformas de gestión de incidencias dedicadas, como Jira o Asana, para realizar un seguimiento de los tiques de solicitud, el progreso y las colaboraciones a lo largo del ciclo de vida de una incidencia. Estas plataformas disponen de integraciones nativas para ayudar en el proceso de resolución de tiques: las solicitudes pueden vincularse a la identidad del empleado automáticamente, pueden enviar correos electrónicos con actualizaciones y pueden sincronizarse con la documentación o las herramientas de colaboración.
Las aplicaciones de chat como Slack ofrecen muchas integraciones fluidas con otras aplicaciones y plataformas de uso común. Un administrador del espacio de trabajo puede visitar el mercado de una aplicación de chat para instalar una variedad de integraciones, así como controlar algunos permisos y configuraciones básicos.
Por ejemplo, las herramientas de gestión de proyectos como Jira pueden integrarse con Slack para permitir a los usuarios crear tiques, comprobar el estado de los mismos, recibir notificaciones en canales específicos y mucho más. Las aplicaciones de calendario como Outlook y Google Calendar pueden sincronizarse con Slack para cambiar automáticamente el estado de Slack de un usuario a “en una reunión” junto con las citas del calendario. Las aplicaciones de videochat se pueden iniciar con un simple comando de barra.
Las plataformas de gestión de la relación con el cliente, o CRM, ayudan a las empresas a centralizar y gestionar los datos de los clientes. Las herramientas de CRM se utilizan para almacenar datos de clientes, registros de interacción de atención al cliente, información de ventas y facturación, contratos y más. Las plataformas de CRM suelen contar con integraciones nativas que facilitan la creación de flujos de trabajo relacionados con el cliente.
Las plataformas de CRM pueden integrarse con las redes sociales, observando las interacciones y el compromiso que indican el potencial de ventas. Las plataformas de comercio electrónico pueden añadir automáticamente información sobre pedidos y clientes a las plataformas CRM. Los servicios de marketing por correo electrónico pueden utilizar los datos de los clientes en una plataforma CRM para enviar correos electrónicos más eficaces y específicos. Los procesadores de pagos pueden hacer que los pagos figuren automáticamente en el flujo de datos de ventas de un CRM, todo ello en tiempo real.
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Existen otros métodos de integración más allá de las API nativas y de terceros. Las plataformas unificadas de API e iPaaS, por ejemplo, están diseñadas para añadir flexibilidad, escalabilidad y potenciar a las Integraciones.
Las API unificadas son interfaces únicas y estandarizadas que se utilizan para acceder a las API de múltiples aplicaciones de terceros dentro de un sector vertical concreto (como contabilidad, CRM o nóminas). Una API unificada permite a los desarrolladores comunicarse con varios servicios a través de un endpoint, en lugar de integrarse con cada servicio individual y lidiar con las diferencias de datos, sintaxis y autenticación entre ellos.
Un caso de uso para una integración de API unificada es en el caso de una gran corporación en la que diferentes departamentos, debido a fusiones o necesidades específicas de características o localización, utilizan diferentes plataformas de CRM. Una API unificada puede crear integraciones para normalizar, optimizar y consolidar datos de múltiples plataformas CRM diferentes para proporcionar una experiencia superior.
La plataforma de integración como servicio (iPaaS) es una plataforma basada en la nube con herramientas y soluciones de integración que se utilizan para integrar datos de múltiples aplicaciones SaaS, sistemas heredados, bases de datos, dispositivos IoT y API alojados en diferentes entornos de TI.
Las plataformas iPaaS suelen contener bibliotecas basadas en la nube de conectores prediseñados para diferentes aplicaciones y servicios, herramientas de desarrollo low-code y no-code para el desarrollo de integración y otras capacidades que facilitan una integración segura y escalable. iPaaS es una extensión del concepto de integración nativa, diseñada para abordar la realidad de que las organizaciones modernas a menudo tienen muchas aplicaciones que necesitan organizarse en flujos de trabajo y datos que deben compartirse y sincronizarse entre ellas.
Su función principal es ayudar a las organizaciones a superar la complejidad de la integración y reducir los costes de integración en entornos híbridos, garantizando un formato compatible, orquestando flujos de trabajo de varios pasos, automatizando los flujos de datos, gestionando las API y mucho más. iPaaS también está diseñado específicamente como un entorno de integración híbrido, lo que significa que conecta aplicación tanto on premises como en la nube, proporcionando a la vez una plataforma basado en la nube para la gestión de esas conexiones. Esa capacidad convierte a iPaaS en un método de integración atractivo para organizaciones con amplios sistemas heredados.
La plataforma de integración como servicio integrada (EiPaaS) es una solución de integración basada en la nube que permite a los proveedores de software integrar capacidades de integración directamente en sus aplicaciones. A diferencia del iPaaS tradicional, que es utilizado principalmente por equipos internos para uso interno, EiPaaS es orientado hacia el exterior. EiPaaS está diseñado para que los clientes de aplicaciones de software puedan configurar y gestionar sus propias integraciones sin salir nunca de esa plataforma de alojamiento.
Las herramientas de EiPaaS suelen estar optimizadas para permitir una variedad de integraciones sin necesidad de amplios conocimientos técnicos. Las herramientas EiPaaS pueden considerarse como una infraestructura preconfigurada que facilita las integraciones a aquellas organizaciones que no necesitan o no desean desarrollar su propia plataforma iPaaS. Las empresas SaaS que alojan herramientas EiPaaS pueden mantener a los clientes en su propia plataforma en lugar de enviarlos a un proveedor de iPaaS y, a menudo, pueden ofrecer herramientas EiPaaS a un coste menor para los consumidores que con una plataforma iPaaS independiente.
Según Zylo, las empresas gestionaron una media de 275 aplicaciones SaaS en 2025. La integración puede ser un reto, y las principales plataformas SaaS como Salesforce, Shopify y Microsoft ofrecen miles de integraciones. Estas integraciones pueden proporcionar varios beneficios, entre ellos:
Las organizaciones pueden activar las integraciones con una configuración sencilla en lugar de crear y mantener conectores personalizados, de modo que los equipos empiecen a utilizar flujos de trabajo conectados en horas o días en lugar de semanas.
Las integraciones nativas reducen los costes de mano de obra y desarrollo para la organización cliente. La configuración suele ser sencilla y los equipos internos suelen tener pocos requisitos que gestionar.
Muchas integraciones nativas son gratuitas; se trata simplemente de características incluidas de serie. Otras pueden requerir una suscripción prémium o tener un coste por usuario, pero suelen resultar más económicas que desarrollar una integración propia o adquirir una plataforma de integración independiente.
El proveedor, y no la organización cliente o el usuario final, asume la responsabilidad de mantener, actualizar y monitorizar una integración nativa. Esto significa que el cliente no tiene que preocuparse por el rendimiento y la funcionalidad ante las actualizaciones y otros cambios.
Las integraciones nativas pueden ofrecer mejor rendimiento y fiabilidad que muchas opciones de terceros. Dado que el mismo proveedor se encarga tanto del diseño como del mantenimiento de la aplicación y de la integración, los usuarios suelen disfrutar de un funcionamiento más estable, de ajustes predeterminados adecuados para los reintentos y la limitación de solicitudes, y de menos cambios que afecten a la compatibilidad.
Las integraciones nativas pueden ser más seguras que las integraciones de terceros. Una de las razones es la falta de intermediarios. Las empresas que crean una integración nativa entre sus servicios, o entre su servicio y otra aplicación, suelen utilizar sus propias API y mecanismos de seguridad, que están diseñados específicamente para funcionar con sus sistemas y requisitos.
Por ejemplo, Microsoft añade capas de seguridad de nivel empresarial además de las características estándar de OAuth y OpenID Connect para reforzar la seguridad de sus entornos Azure1.
Aunque las integraciones nativas son habituales, también se utilizan integraciones de terceros. Existen razones por las que las organizaciones pueden alejarse de integraciones integradas, incluyendo:
Con las integraciones nativas, normalmente los clientes deben aceptar lo que ofrece el proveedor. Los usuarios con necesidades más específicas pueden descubrir que sus casos de uso no están cubiertos.
Por ejemplo, una integración nativa podría no permitir campos de datos personalizados o la capacidad de insertar una lógica compleja más allá de los ajustes simples. Esto puede dificultar el soporte de flujos de trabajo matizados, como los procesos de varios pasos.
La escalabilidad también puede ser un problema; las integraciones personalizadas no tendrán el obstáculo de los costes por usuario, por lo que, aunque las integraciones nativas pueden ser menos costosas al principio, pueden ser más caras a largo plazo.
Cuando los volúmenes de datos son elevados, las integraciones nativas pueden verse afectadas por límites de rendimiento, tiempos de espera o restricciones de frecuencia de las API que el proveedor no ha optimizado para una escala empresarial. Y los conectores nativos suelen cubrir solo un subconjunto de aplicaciones y escenarios populares. A medida que crece una pila tecnológica, pueden surgir lagunas, dejando a una organización con conectividad parcial o silos de datos.
Los clientes tienen poco o ningún control sobre los cambios de macros en las integraciones nativas. Si una organización cliente crea flujos de trabajo en torno a integraciones nativas, cualquier cambio en la capacidad o disponibilidad de la integración puede interrumpir las operaciones. Las integraciones pueden interrumpirse, o los protocolos pueden cambiar de forma que rompan la compatibilidad con los flujos de trabajo y los sistemas de los clientes.
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1 “Microsoft identity platform app types and authentication flows”, Microsoft.com, 14 de abril de 2025.