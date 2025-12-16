¿Qué es la integración nativa?

Las integraciones nativas suelen ser creadas y mantenidas por los ingenieros de un proveedor de software y a menudo utilizan interfaces de programación de aplicaciones (API) para conectar plataformas. El término “nativo”, en su uso más técnicamente correcto, se refiere a las integraciones entre aplicaciones realizadas por la misma organización, como una integración entre Google Meet y Google Calendar. En la práctica, el término “integración nativa” también se usa comúnmente para referirse a las integraciones que proporciona una de las plataformas involucradas en la integración.

Muchas plataformas, incluidas las ofrecidas por Salesforce, Google, Microsoft y Shopify, ofrecen sus propios mercados con muchas integraciones optimizadas que coloquialmente se denominan “nativas”. Una Integración entre Zoom y Google Calendar proporciona una experiencia de usuario similar a la nativa: la Integración se encuentra en el mercado de Google y está sujeta a un proceso de reseñas por parte de Google que regula el uso de los datos del usuario, el contenido engañoso u ofensivo, las estafas y otros elementos potencialmente inapropiados.

Las integraciones nativas de este tipo están diseñadas para ser lo más fluidas posible, disponibles dentro de la interfaz estándar de una aplicación. Son, en cierto sentido, soluciones listas para usar para conectar dos aplicaciones.

Cuando es posible, las organizaciones suelen optar por integraciones nativas en lugar de integraciones personalizadas o de terceros, ya que las integraciones nativas suelen presentar menos fricción que las soluciones de terceros, y ayudan a las organizaciones a evitar el aumento de tiempo, dinero y trabajo que implica crear y mantener integraciones personalizadas.

Las integraciones nativas están diseñadas para ofrecer las características más utilizadas al mayor número de usuarios. Inevitablemente, son insuficientes para algunos casos de uso. Por ejemplo, el software heredado que ya no recibe soporte o las pequeñas aplicaciones desarrolladas a medida pueden ser demasiado específicas como para conseguir una integración nativa en el mercado de una plataforma.

Es posible que las integraciones nativas tampoco ofrezcan suficiente control para ciertos casos de uso. Es posible que las organizaciones necesiten interacciones “si/entonces” más complejas, integraciones entre varias aplicaciones diferentes en un flujo de trabajo coordinado, un control más detallado del flujo de datos o características de cumplimiento más específicas de las que pueden ofrecer las integraciones nativas. En estos casos, las organizaciones podrían optar por otras soluciones de integración, como las API unificadas o las plataformas iPaaS o iPaaS integradas que permiten una mayor personalización y agilizan la integración de muchas aplicaciones y sistemas.