¿Qué es la inteligencia de localización?

Los datos de inteligencia de localización proceden de varias tecnologías, como satélites, drones, LiDAR y sensores alimentados por el Internet de las cosas (IoT). De hecho, el fuerte aumento del número de dispositivos inteligentes impulsados por el IoT en los últimos años ha dado lugar a una enorme cantidad de datos geográficos relevantes para su uso en plataformas de inteligencia de localización. La integración de la inteligencia artificial (IA) y los modelos fundacionales escalables (modelos de machine learning (ML) entrenados en amplios conjuntos de datos) está empezando a implementarse para ayudar a analizar este elevado volumen de datos.

Sin embargo, en el núcleo de las herramientas de inteligencia de localización se encuentran los sistemas de información geográfica (GIS). Se trata de sistemas informáticos que capturan, almacenan, analizan, visualizan y gestionan datos geoespaciales. Con los GIS, los usuarios pueden crear consultas interactivas, analizar información espacial, editar datos, integrar mapas y presentar resultados. Sin la tecnología GIS, los conjuntos de datos geoespaciales y sus conocimientos pasan fácilmente desapercibidos debido a su volumen y complejidad. Los GIS muestran estos datos en formatos digeribles con patrones reconocibles.

Organizaciones de todos los sectores utilizan mapas, paneles de control, aplicaciones y análisis basados en GIS para mejorar la gestión de recursos, la gestión de activos, las evaluaciones del impacto medioambiental, la gestión de la cadena de suministro y otras actividades. Esri es el líder del sector en el desarrollo de software GIS y es responsable del desarrollo de muchos de los métodos y tecnologías GIS que se utilizan hoy en día, como ArcGIS.