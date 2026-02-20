Colaboración entre humanos e IA: ¿qué es y por qué es importante?

La importancia de esta colaboración se deriva de una realidad fundamental: los humanos y las máquinas poseen capacidades diferentes y complementarias. Según una investigación reciente de McKinsey, las tecnologías de IA han evolucionado hasta el punto de que teóricamente podrían automatizar más de la mitad de las horas laborales que se realizan actualmente en Estados Unidos.

Pero capturar ese valor, argumenta la organización, depende en gran medida de la eficacia con la que los humanos aprendan a trabajar con estas tecnologías y de lo bien que se integren en los flujos de trabajo críticos. Esta encuesta coincide con una investigación del Foro Económico Mundial, que reveló que los empleadores esperan que el 39 % de las habilidades clave requeridas en el mercado laboral cambien en los próximos cuatro años.

Los sistemas de IA destacan en el procesamiento de grandes cantidades de datos, la identificación de patrones y la realización sistemática de tareas repetitivas. Mientras tanto, los humanos destacan en el pensamiento creativo, la intuición, la consideración del contexto, la inteligencia emocional, el razonamiento moral y la empatía. Un enfoque colaborativo permite a las organizaciones mejorar la productividad manteniendo el juicio humano y la resolución creativa de problemas necesarios para la toma de decisiones complejas.

Además, automatiza las tareas tediosas, lo que permite a los seres humanos dedicarse a trabajos más significativos. Y diseñar relaciones cuidadosas entre humanos y máquinas garantiza que los sistemas de IA rindan cuentas y se alineen con los valores humanos mediante una supervisión continua.